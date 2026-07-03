«Es el último baile»: la hermana de Cristiano Ronaldo afirma que el capitán de Portugal se retirará de la selección tras el Mundial

Katia Aveiro, en declaraciones a Sport TV a su llegada a Toronto para apoyar a su hermano, confirmó tener información fiable sobre los planes de futuro del delantero. A pesar de la presión del fútbol de competición, insistió en que el jugador del Al-Nassr no se ve afectado por los rumores mientras se prepara para su despedida internacional.

Katia declaró: «Lo más importante es disfrutar de estos más de veinte años que hemos vivido. Siento un orgullo increíble. Estuve en Catar y ahora estoy aquí. Es un motivo de enorme orgullo. Tengo confianza y al final saldremos sonriendo.

«Ronaldo está tranquilo, menos nervioso que nosotros. Se nota su energía y confianza, y eso nos reconforta. Podemos confiar en él. ¿España en octavos? Que venga quien venga, debemos estar preparados».

Al ser preguntada sobre si el veterano delantero podría jugar en la Eurocopa de 2028, Katia ofreció una actualización definitiva basada en información privilegiada. Añadió: «Por la información que tengo, ya podéis despediros. Todavía no hoy, pero creo que esta es la despedida. Me refiero a la selección nacional. Según una fuente fiable, el Mundial será su “último baile”».