¿Es el Real Madrid el problema? Luis de la Fuente apunta a los blancos con una afirmación de que Marc Cucurella es «superior» tras la victoria de España

Cucurella desempeñó un papel clave en la victoria de España por 4-1 ante Croacia, firmando una actuación sobresaliente que recordó a su brillante campaña en la Copa del Mundo. El lateral izquierdo se mostró completamente renovado con la selección, jugando con una confianza que ha estado visiblemente ausente en sus recientes actuaciones a nivel de clubes.

Esta dominante exhibición con su selección contrasta claramente con su situación actual en la capital española. Después de fichar por el Real Madrid procedente del Chelsea en un sonado traspaso veraniego, el defensa llegó a la nueva temporada con una enorme expectación. Su impulso al inicio del curso en el Bernabéu fue decente, pero recientemente han aparecido grietas preocupantes.

Los últimos partidos domésticos han puesto de relieve importantes vulnerabilidades defensivas. Cucurella vivió una noche especialmente complicada en el derbi madrileño, en el que el Atlético de Madrid explotó sin piedad su banda durante la mayor parte del partido.



