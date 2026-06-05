¡Es el principal objetivo de fichaje! El Galatasaray hace todo lo posible por un gran talento de la Bundesliga

Los responsables del equipo rojo y amarillo ya seguían al exjugador del Núremberg antes de su fichaje por el club del Meno; nunca perdieron el contacto con él y ahora lo ven como un objetivo prioritario.

Además de su crecimiento deportivo en la Bundesliga y la selección, el Galatasaray aprovecha una ventaja estratégica: la norma de la Süper Lig que limita a 14 extranjeros por plantel hace que los jugadores nacionales de élite sean muy valiosos.