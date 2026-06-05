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¡Es el momento! El histórico encuentro con Lionel Messi no debe asustar a Inglaterra, y Robbie Fowler no rehuye el reencuentro con Cristiano Ronaldo
¿Cuándo fue la última vez que Inglaterra se enfrentó a Argentina?
Messi, leyenda del Barcelona, se unió a la selección argentina en 2005; desde entonces ha jugado 198 partidos y marcado 116 goles. Pese a su palmarés, los duelos entre potencias sudamericanas y gigantes europeos son escasos.
Inglaterra no se mide a sus históricos rivales —que la eliminaron en el Mundial de 1986 por obra de Diego Maradona y en 2002 tras la tarjeta roja de David Beckham— desde noviembre de 2005, meses después del debut de Messi con la Albiceleste.
No jugó en ese encuentro y desde entonces no ha vuelto a enfrentarlos. El astro, ya cerca del retiro internacional, podría dejar la Albiceleste tras la próxima Copa América.
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¿Preferirá Inglaterra enfrentarse a Messi o evitarlo por completo?
Inglaterra tiene su última oportunidad de medirse al hombre que alzó el Mundial en Catar. ¿Querrán tachar ese objetivo de su lista o evitar por completo al mágico número 10?
Al preguntarle, Fowler, exdelantero de los Tres Leones —en declaraciones exclusivas a GOAL por cortesía de BetMGM— respondió: «Preferiría enfrentarlo ahora, porque ya no es el mismo Messi de antes.
No quiero que suene mal, pero cuando hablamos de los mejores jugadores de la historia, Messi está ahí. Ahora me parece un buen momento para enfrentarlo.
Para Inglaterra lo importante es conseguir el resultado adecuado. No creo que les importe contra quién juegues, mientras se avance en la competición».
¿Por qué celebrar el reencuentro con Ronaldo y Portugal?
A sus 41 años, el eterno delantero Ronaldo sigue en forma. Ya fue una pesadilla para Inglaterra: eliminó a los ingleses en la Euro 2004 y en el Mundial 2006, ambos en penaltis.
¿Podrán los Tres Leones eludir un nuevo cruce en otro gran torneo? Al preguntárselo, Fowler añadió: «Probablemente Portugal haya sido la bestia negra de Inglaterra gracias a él en tantos partidos a lo largo de los años.
«Da igual si en el Mundial toca Argentina o Portugal: hay que enfrentarse a ellos. Hay que jugar contra los mejores y ser competitivos. Es como en la FA Cup: muchos dicen que no quieren cruzarse con los grandes en las primeras rondas, pero a mí me encantaba; en algún momento hay que ganarlos.
«Será un partido difícil, claro, pero si aspiras a ser el mejor, da igual cuándo los enfrentes: tienes que salir al campo y vencer a los mejores. Y si ese rival es Portugal, que así sea; si es Brasil, España, Uruguay o Argentina, igual: debes creer en ti y eso es lo que hará Inglaterra».
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Calendario de Inglaterra: fechas de los amistosos y rivales de la fase de grupos del Mundial
Antes de pensar en enfrentar a Messi y Ronaldo, Inglaterra debe superar una fase de grupos con Croacia, Ghana y Panamá. Primero jugará amistosos contra Nueva Zelanda y Costa Rica.
Si la generación de 2026 quiere emular a los héroes de 1966 y acabar con la sequía de triunfos de los Tres Leones, podría tener que cruzarse con Argentina o Portugal. Fowler asegura que los hombres de Tuchel están listos para asumir el desafío.