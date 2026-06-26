¡Es el momento de Bukayo Saka y Marcus Rashford! Así DEBERÍA alinearse Inglaterra contra Panamá para liderar su grupo en el Mundial

No todo es malo: ya estamos clasificados para dieciseisavos y el Grupo L sigue al alcance. Un empate nos bastará para ser primeros, pero el margen de error es mínimo. El 0-0 ante Ghana generó dudas sobre la verdadera fuerza del equipo de Tuchel.

Aunque empatar el segundo partido se ha vuelto una tradición inglesa indeseada, ha dejado a los Tres Leones en un escenario incómodo. Lo que podía ser un descanso para los titulares se convirtió en otro encuentro en el que, al menos al principio, deberán jugar las estrellas.

Por eso, lo sensato essalir con el once más fuerte, gestionar el partido con un buen inicio, una ventaja cómoda en la segunda parte y, solo entonces, rotar. Cualquier riesgo innecesario sería un error garrafal de Tuchel. Con eso en mente, esto es lo que GOAL considera que debería ser el once titular contra Panamá el sábado por la tarde...