«Es el momento adecuado» para que Mohamed Salah se marche, ya que Alan Shearer insiste en que el Liverpool puede «encontrar a otro» gran jugador de la Premier League que lo sustituya

Shearer ha rendido un emotivo homenaje a Mohamed Salah, calificando al egipcio como una de las figuras más destacadas de la historia tanto del Liverpool como de la máxima categoría del fútbol inglés. El delantero conmocionó recientemente al mundo del fútbol al publicar un emotivo vídeo en las redes sociales para anunciar su inminente marcha al final de la temporada 2025-26.

En declaraciones a Betfair, Shearer afirmó: «Mo Salah es uno de los grandes del Liverpool y uno de los grandes de la Premier League. Creo que si nos fijamos en los grandes nombres que han pasado por el Liverpool —Dalglish, Gerrard—, no hay duda de que él está entre los cinco mejores de la historia del club. Ahora deja un gran vacío en el Liverpool, un vacío increíble. Nadie podría haber predicho lo que ha hecho. Ha sido sencillamente excepcional y se ha ganado el mayor respeto por lo que ha hecho, lo que ha conseguido, lo que ha ganado, el número de goles y asistencias. Todo ha sido simplemente especial».