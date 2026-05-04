A sus 40 años, Manuel Neuer sigue defendiendo la portería del Bayern y podría renovar pronto por una temporada más. Así se convierte en el quinto jugador de más edad en las grandes ligas europeas. En lo más alto de la clasificación está Dante, excompañero de Neuer, que con 42 años sigue jugando con regularidad como capitán del OGC Niza tras ganar el triplete con el Bayern en 2013.
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Es el modelo a seguir perfecto: el FC Bayern tiene un nuevo «papá», a quien Guardiola habría querido clonar mil veces
Sin embargo, en verano el defensa central brasileño —acuciado por problemas de salud cada vez más graves— renuncia a su puesto en la clasificación personal y regresa de forma inesperada al FC Bayern como entrenador. Dante se hace cargo del segundo equipo en la Regionalliga Bayern, la cuarta división. Con su experiencia como jugador y su alegría de vivir, se espera que potencie el exitoso desarrollo de talentos.
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Dante se convirtió en «Pai» y obtuvo sus títulos de entrenador
Dante se prepara desde hace años para entrenar. Mientras jugaba, obtuvo todos los títulos de entrenador y, el año pasado, la licencia Pro de la UEFA. «Sin duda, quiero ser entrenador», declaró Dante en 2024 a Sport Bild. «Para ello, ya colaboro en Niza de forma habitual en los entrenamientos de nuestros equipos juveniles y últimamente he hablado con muchos grandes entrenadores, como Lucien Favre o Thomas Tuchel».
En Niza le llaman «Pai» (padre en portugués). Mentor de los jóvenes, ya lo fue de Flavius Daniliuc, quien en 2020 pasó de la cantera del Bayern a Niza para debutar como profesional.
«Dante se ha convertido en un referente muy importante para mí», declaró Daniliuc, ahora en el FC Basilea, a SPOX. «Siempre le pedía consejo sobre cómo mejorar y él me ayudó con una paciencia increíble». Dante lo resume así: «Quiero ayudar a los jóvenes talentos a desarrollarse y sacar el máximo partido a su carrera». Y el mejor ejemplo de ello es él mismo.
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«Y la Copa también»: Dante ganó el triplete con el Bayern Múnich.
Dante dejó Brasil en 2004, a los 18 años, para fichar por el OSC Lille de Francia. En una entrevista con Transfermarkt recordó la promesa que se hizo entonces: «Lo darás todo y te quedarás hasta que ya no puedas más». Después de jugar en varios equipos belgas, fichó por el Borussia Mönchengladbach. En 2012 el Bayern lo fichó por solo 4,7 millones de euros. Karl-Heinz Rummenigge lo calificaría después como «uno de nuestros mejores fichajes de los últimos años».
Poco antes de su llegada, el equipo muniqués había perdido de forma dramática la final en casa y todos los demás títulos. Como defensa central fiable y animador constante, el entonces jugador de 29 años contribuyó al impresionante resurgimiento que culminó con el triplete de 2013.
Sin embargo, se perdió la final de la Copa DFB contra el VfB Stuttgart, pues ya se encontraba concentrado con Brasil para la Copa Confederaciones, torneo que terminó ganando junto a su compañero Luiz Gustavo.
Aun así, contribuyó al ambiente del tercer título enviando un vídeo legendario a sus compañeros. Con un alemán torpe pero ferviente, Dante cantaba: «Ganamos la liga, ganamos la Champions League, ¡y la Copa también, y la Copa también!». Así se convirtió en una figura de culto y en el favorito de la afición del Bayern.
Pep Guardiola: «Me gustaría tener mil Dantes en mi equipo»
Con Pep Guardiola como entrenador, Dante mantuvo su puesto de titular en la defensa junto a Jérôme Boateng, aunque sus minutos disminuyeron en la temporada 2014/15. Después de varias suplencias, Guardiola lo devolvió al once en abril de 2015 para el Clásico contra el Borussia Dortmund. El Bayern ganó 1-0 y, tras el partido, Guardiola declaró: «Me gustaría tener mil Dantes en mi equipo».
Sin embargo, no jugó ni un minuto en las semifinales perdidas ante el FC Barcelona en la Liga de Campeones y contra el BVB en la Copa DFB. Ese verano fichó por el VfL Wolfsburgo y en 2016 se fue al Niza. Ahora regresa al FC Bayern.
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Sebastian Hoeneß y Martin Demichelis hicieron carrera
Sebastian Hoeneß demostró que el filial del Bayern puede ser un trampolín para entrenadores. En 2020 ganó la Tercera División con jugadores como Josip Stanisic y Angelo Stiller. Tras un paso por el TSG Hoffenheim, fue subcampeón con el VfB Stuttgart, se clasificó para la Liga de Campeones, ganó la Copa DFB y se convirtió en uno de los entrenadores más cotizados de Alemania; incluso sonó para el Real Madrid.
Entre 2021 y 2022, Martín Demichelis —que, al igual que Dante, jugó en el Bayern— dirigió al filial. Después ganó la liga argentina con River Plate y ahora lucha por mantener al RCD Mallorca en Primera. Su sucesor, Holger Seitz, falló cuatro veces en ascender a la 3.ª Liga; esta temporada el equipo muniqués quedó décimo. Seitz ya asume otras funciones en el campus.
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¿Quién será el asistente de Dante en el filial del Bayern?
Bajo la dirección de Christoph Freund, el filial formará a jóvenes entrenadores, idealmente con pasado como jugadores del Bayern, como Demichelis o Dante. Freund ya impulsó un proyecto similar en el RB Salzburgo, de donde surgieron Marco Rose, Adi Hütter y Matthias Jaissle.
«Buscamos activamente jóvenes talentos como entrenadores e intentamos ficharlos pronto, al igual que hacemos con los jugadores con talento, y seguir formándolos en nuestra academia», declaró Freund durante su etapa en Salzburgo en una entrevista con SPOX. «Al igual que con los jugadores, también tenemos una lista de reserva para los entrenadores».
A Dante, aún novato, se le asignará un asistente con experiencia en el club, alguien que conozca el campus y la Liga Regional; por eso, probablemente no será Franck Ribéry, cuyo estatus especial generaría demasiado revuelo. Dante ya explicó hace un año a Transfermarkt su filosofía: «Quiero que mis jugadores se levanten felices de ir a entrenar, que sientan que con este entrenador siempre se divierten y aprenden». Y, de paso, ojalá ganemos alguna copa.
De Lille a Niza, pasando por Múnich: las etapas de la carrera de Dante en Europa.
Periodo Club 2004-2006 OSC Lille 2006–2007 Royal Charleroi 2007–2009 Standard de Lieja 2009-2012 Borussia Mönchengladbach 2012–2015 Bayern de Múnich 2015–2016 VfL Wolfsburgo desde 2016 OGC Niza