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«¡Es el mejor del mundo!»: la estrella del Bayern de Múnich Luis Diaz respalda a su compañero Harry Kane para ganar el Balón de Oro de 2026
Superar un susto copero temprano
El Bayern de Múnich inició con éxito la defensa de su título de la DFB-Pokal con una victoria por 4-1 sobre el Osnabruck, de segunda división, aunque tuvo que sobrevivir a un breve susto. Kompany alineó un once inicial fuerte con Kane, Diaz, Michael Olise y Joshua Kimmich, negándose a subestimar al conjunto de la 2. Bundesliga.
El gigante bávaro se vio por detrás en el marcador antes de los cinco minutos, después de que Robin Meissner castigara un error defensivo con una espectacular volea desde 27 metros que superó a Jonas Urbig.
Sin embargo, el visitante recuperó pronto la compostura. Kane igualó la eliminatoria con una volea bien ejecutada apenas 13 minutos después, preparando el terreno para una remontada rutinaria. Tom Bischof, Olise y un penalti de Kane en los últimos minutos aseguraron finalmente un cómodo pase a la segunda ronda.
- Getty Images Sport
«Puede hacerlo todo»
Tras el triunfo copero, Diaz habló en términos elogiosos de su compañero inglés. El extremo colombiano destacó el impecable juego total de Kane y su asombrosa regularidad durante el último año.
«Es el mejor del mundo, sin ninguna duda», dijo Diaz a ESPN. «Lo demostró durante toda la temporada pasada y lo lleva demostrando desde hace mucho tiempo. La verdad es que puede hacerlo todo, como ya dije antes. Lo admiro mucho porque siento que nunca hace nada mal».
Diaz también subrayó el carácter altruista de Kane sobre el terreno de juego, destacando su disposición a aportar en todas las facetas. «Hace jugar a sus compañeros, corre, defiende, marca goles y también puede marcar desde larga distancia», añadió el ex del Liverpool.
Una campaña individual histórica
Los méritos de Kane para el mayor galardón individual del fútbol son incuestionables después de una temporada espectacular, en la que el capitán de Inglaterra marcó la asombrosa cifra de 73 goles y repartió ocho asistencias en solo 65 partidos con su club y su selección.
Este extraordinario registro incluyó seis goles en el Mundial de 2026, donde ayudó a Inglaterra a lograr un tercer puesto. Además, el balance global de Kane supone la segunda mejor temporada goleadora de cualquier jugador desde el cambio de milenio, solo por detrás de la famosa campaña de 82 goles de Lionel Messi con el Barcelona y Argentina en 2011-12.
Diaz cree firmemente que esta producción histórica merece el máximo reconocimiento. «Su mentalidad es increíble», concluyó Diaz. «Así que, para mí, es uno de los principales candidatos a ganar el Balón de Oro. Espero que pueda levantarlo y que todos podamos alegrarnos por él».
- AFP
Cobrando impulso a nivel nacional
Con Kane ya estrenado en la nueva temporada, el Bayern buscará dar continuidad a dos victorias consecutivas con autoridad cuando regrese este sábado a la Bundesliga. El equipo de Kompany se enfrentará al Schalke, que recientemente aseguró su regreso a la máxima categoría del fútbol alemán.
Después de haber marcado nueve goles en sus dos últimos partidos, el Bayern tratará de mantener este fin de semana su temible nivel ofensivo antes de conocer a su rival de segunda ronda en la DFB-Pokal.
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