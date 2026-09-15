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«Es el mejor del mundo»: Jorge Mendes respalda a la sensación del Barcelona Lamine Yamal para superar a Kylian Mbappe en el Balón de Oro de 2026
El agente lanza una afirmación contundente
El debate en torno al ganador del Balón de Oro 2026 se ha intensificado después de que Mendes mostrara públicamente todo su apoyo a su cliente estrella. Esa declaración llegó poco después de que el representante portugués concluyera una cena de dos horas con el presidente del Barcelona, Joan Laporta. Al hablar con los periodistas que esperaban a la salida del restaurante, Mendes expresó su convicción absoluta de que el extremo adolescente merece hacerse con el principal galardón individual del fútbol.
- SOPA Images
Mendes respalda a su cliente adolescente
Antes de subirse a su coche, el reconocido representante reiteró en varias ocasiones su postura ante los medios presentes. Mendes, citado por A Bola, afirmó con rotundidad: "El Balón de Oro es para Lamine Yamal, sin ninguna duda. El Balón de Oro es para Lamine Yamal, es quien más lo merece. Es el mejor del mundo, con mucha diferencia, y vosotros lo sabéis".
Yamal ya había expresado anteriormente una confianza similar en sí mismo durante una entrevista con Universo Valdano, en la que dijo: "¿A quién se lo daría? Al mejor jugador del mundo. Sinceramente, en lo que respecta al mejor jugador del mundo, quizá seamos dos, yo y Mbappe. Y creo que lo merecería este año por lo que he conseguido".
El canterano de La Masia añadió: "Sí, para mí está muy claro, y todo el que vea los partidos lo sabe".
Una temporada histórica refuerza sus credenciales
El respaldo de Mendes refuerza la sólida candidatura del jugador de 19 años tras una campaña extraordinariamente exitosa tanto con su club como con su selección. Más allá de ayudar a España a conquistar el Mundial de 2026, el extremo desempeñó un papel fundamental para que el Barcelona levantara el título de LaLiga y la Supercopa de España, firmando unos destacados 24 goles y 18 asistencias en todas las competiciones la temporada pasada. Esta combinación de grandes títulos colectivos y un rendimiento individual excepcional le sitúa con firmeza en cabeza de la carrera por el premio definitivo.
- NurPhoto
Una gala en Londres corona al vencedor
El ganador del Balón de Oro de 2026 será coronado oficialmente durante una brillante ceremonia que se celebrará en Londres el 26 de octubre. Esta prestigiosa 70.ª edición marca un hito histórico, ya que la gala se celebra fuera de París por primera vez. Hasta que llegue esa noche decisiva, el estado de forma de Yamal tanto a nivel nacional como continental seguirá siendo objeto de un intenso escrutinio mientras se desarrolla su duelo de altos vuelos con Mbappe.
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