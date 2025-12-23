A pesar de la clara admiración de Pedri por Messi, no lo incluyó cuando se le pidió que nombrara a quienes cree que son los mejores jugadores del mundo actualmente, optando en su lugar por dos compañeros del Barcelona, dos rivales de La Liga y dos estrellas de la Premier League.

"Mbappe, Lamine [Yamal], [Mohamed] Salah, [Erling] Haaland, Raphinha y Julian Alvarez son los mejores del mundo", fue la respuesta del español.

"Quiero enfrentarme a todos ellos, excepto a Lamine, que juega con nosotros. Especialmente a Haaland y Salah, porque aún no los he enfrentado."

El Barcelona de Pedri podría jugar contra el Liverpool de Salah o el Manchester City de Haaland durante las fases eliminatorias de la Champions League de esta temporada. Mencionó a este último como un equipo que es fuerte candidato a ser coronado rey de Europa.

"PSG, los actuales campeones", agregó Pedri al hablar de los candidatos a ganar la Champions League. "El Arsenal también es un equipo muy fuerte. Y siempre incluiría al City y al Real Madrid entre los contendientes. Un equipo que veo fuerte, y que me ha sorprendido gratamente, es el Sporting de Lisboa."