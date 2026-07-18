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Lionel Messi #10 of Argentina celebrates scoring his team's second goal during the FIFA World Cup 2026Getty Images
Yosua Arya

Traducido por

«¡Es el mejor de todos los tiempos!» - Lionel Scaloni elogió a la «leyenda» argentina Lionel Messi, quien a los 39 años se prepara para la final del Mundial contra España

L. Messi
Argentina
L. Scaloni
España vs Argentina
España
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Lionel Scaloni elogió a Lionel Messi como el mejor jugador de la historia tras la clasificación de Argentina para la final del Mundial. El técnico instó a los aficionados a valorar la carrera del jugador de 39 años, antes de que los campeones se midan a España el domingo.

  • Scaloni elogia a Messi tras el pase de Argentina a la final

    Scaloni rindió un emotivo homenaje a Messi tras la clasificación de Argentina para la final del Mundial al vencer 2-1 a Inglaterra. Sentado junto a su capitán, el seleccionador destacó su influencia perdurable y lo llamó leyenda del fútbol. A sus 39 años, afirmó, Messi sigue superando expectativas. La estrella del Inter de Miami ya llevó a Argentina a ganar un Mundial y dos Copas América consecutivas, y ahora puede ayudarla a revalidar el título ante España.

    • Anuncios
  • messi(C)Getty Images

    Scaloni anima a los aficionados a valorar a Messi

    Scaloni elogió la carrera de Messi y pidió a los aficionados disfrutar de él mientras puedan. Destacó que su longevidad y regularidad hacen aún más notables sus logros.

    «Ha hecho historia. Es una leyenda», declaró Scaloni a los periodistas. «Me llena de orgullo porque es el mejor jugador de la historia del fútbol. Llegar a una final a los 39 años es increíble.

    Por eso insistí en que debemos disfrutar de él, porque miren lo que pasó con Diego [Maradona] y cómo lo extrañamos. Todavía tenemos a Leo y debemos valorarlo: es una figura histórica, una leyenda, al igual que todos estos jugadores que nos han regalado años maravillosos».

  • La época dorada de Argentina continúa

    Scaloni elogió a toda la plantilla por ayudar a Argentina a forjar una de sus generaciones más exitosas. Tras 28 años sin títulos, la Albiceleste ganó la Copa América 2021 y se consolidó entre las mejores selecciones.

    «Han logrado cosas que hace unos años eran impensables», añadió. «No ha sido fácil llegar hasta aquí y competir a este nivel durante tantos años. Puede que ganemos, y espero que así sea, pero, en cualquier caso, el camino recorrido hasta llegar hasta aquí ha sido increíble».

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  • Inghilterra Argentina 2-1Getty Images

    Nos espera un partido muy difícil contra España

    Argentina se medirá a España en el MetLife Stadium con la oportunidad de ser el primer equipo en más de 60 años que revalida el título mundial. Messi será clave para que lo logre.

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