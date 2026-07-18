Scaloni elogió la carrera de Messi y pidió a los aficionados disfrutar de él mientras puedan. Destacó que su longevidad y regularidad hacen aún más notables sus logros.

«Ha hecho historia. Es una leyenda», declaró Scaloni a los periodistas. «Me llena de orgullo porque es el mejor jugador de la historia del fútbol. Llegar a una final a los 39 años es increíble.

Por eso insistí en que debemos disfrutar de él, porque miren lo que pasó con Diego [Maradona] y cómo lo extrañamos. Todavía tenemos a Leo y debemos valorarlo: es una figura histórica, una leyenda, al igual que todos estos jugadores que nos han regalado años maravillosos».