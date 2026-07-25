«¿Es él lo que el Chelsea realmente necesita?» - Marcel Desailly, leyenda de los Blues, duda del fichaje de 52 millones de libras de Maxence Lacroix, estrella del Crystal Palace

A pesar del reciente éxito de Lacroix, el ex capitán del Chelsea, Desailly, duda sobre este fichaje. A sus 57 años, cree que su antiguo club necesita un central más experimentado para consolidar la defensa.

«¿Es él lo que el Chelsea realmente necesita? Creo que necesitan un central con más experiencia, un jugador ya consolidado que pueda llegar y liderar la defensa», declaró Desailly a Football London. «Necesitamos un líder con verdadera experiencia en el corazón de la defensa».

Insistió en que el Chelsea debería buscar futbolistas acostumbrados a la máxima exigencia: «Es un buen fichaje para Lacroix, pero preferiría que se fijaran en alguien que ya haya jugado en un club de la envergadura del Chelsea y conozca presiones similares, no en alguien que venga de uno más pequeño».