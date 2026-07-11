Da igual si estás en Nueva York o en Los Ángeles: en las zonas turísticas de las sedes del Mundial no hay forma de escapar del «Last Dance». Por todas partes se venden camisetas, pósteres y otros artículos con este lema no oficial del Mundial, junto con fotos de las supuestas estrellas que se despiden: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, a veces acompañados por Neymar y Luka Modric.
Traducido por
¿Es el lema no oficial de este Mundial solo otra mentira más? Las actuaciones de Lionel Messi deberían dar una respuesta clara
Ronaldo, de 41 años, se despidió tras la derrota de Portugal ante España en octavos; también cayeron Neymar y Modric con Brasil y Croacia. Messi (39), en cambio, llevó casi en solitario a la vigente campeona, Argentina, a superar la fase de grupos y, tras dramáticas victorias contra Cabo Verde y Egipto, a los cuartos de final, donde le espera Suiza en la madrugada del domingo. Cada partido podría ser la última pirueta de su carrera con la selección. Podría.
No sería la primera vez que se anuncia demasiado pronto el «último baile» de las dos mayores superestrellas. Este lema se ha convertido, en el caso de Messi y Ronaldo, en un modelo de negocio de marketing sorprendentemente duradero. Ya el Mundial de 2018 en Rusia se vendió como su último torneo; en 2022, en Catar, todos dieron por hecho la despedida, alimentada por las propias declaraciones de Messi y Ronaldo.
Entre medias, una supuesta última Eurocopa, una Copa América “definitiva” y varios despedidas en casa. ¿Acabó tras este Mundial el “último baile” más largo de la historia? ¿O el lema volverá a ser falso y ambos seguirán con sus selecciones?
- AFP
Lionel Messi: El triunfo en la Copa América 2021 lo cambió todo.
Desde 2006, Messi y Ronaldo han buscado en vano el título mundial. En Europa, Ronaldo ganó la Euro 2016 con Portugal, mientras que Messi perdió las Copas América 2015 y 2016 con Argentina, ambas en penaltis. En 2016 Messi falló uno de esos penaltis, lo que alimentó las críticas de que se esforzaba más por el Barcelona que por la Albiceleste. Tras aquel golpe, anunció su retiro con solo 29 años, aunque pronto recapacitó.
En el Mundial 2018 ambos cayeron en octavos. Mientras Ronaldo seguía siendo indiscutible, el futuro de Messi parecía incierto por sus roces con el seleccionador Jorge Sampaoli. Al final se fue Sampaoli y Lionel Scaloni llegó al banquillo. De pronto, todo cambió.
En 2021 Messi por fin ganó la Copa América y, en 2022, alzó el Mundial de Catar, mientras Ronaldo caía con Portugal ante Marruecos en cuartos y lloraba desconsolado. Después, Messi fichó por el Inter de Miami y Ronaldo por el Al-Nassr, lo que quizá les permite seguir en la selección al no exigirse al máximo cada día.
- AFP
El segundo puesto de Portugal en la fase de grupos evitó un cruce directo en cuartos de final.
Messi ganó la Copa América 2024 y Ronaldo la Liga de Naciones 2025. Con 38 y 41 años, ambos brillaron en el Mundial. Estados Unidos fue el escenario ideal. Aunque el fútbol no es muy popular aquí, el fervor por las superestrellas permanece intacto. Messi y Ronaldo fueron aclamados desde el principio y la posibilidad de un duelo directo entre ambos electrizó a todos.
El duelo definitivo podría haberse dado en los próximos cuartos de final si ambos equipos hubieran terminado primeros de grupo. Sin embargo, tras el doblete ante Uzbekistán, Ronaldo decepcionó en los empates con Congo y Colombia, y Portugal quedó segunda. En la otra rama, eliminó a Croacia, pero cayó ante España. A nivel de selecciones, Messi y Ronaldo solo se han cruzado en dos amistosos, en 2011 y 2014.
- Getty Images Sport
Cristiano Ronaldo dejó en el aire su futuro tras la eliminación en el Mundial
Tras la eliminación ante España, Ronaldo dejó en el aire su futuro con Portugal. Dijo que «muy probablemente» este fue su último Mundial. Su objetivo es llegar a los 1.000 goles, meta para la que suma ya 976 tantos, tanto con la selección como con el Al-Nassr.
Tras la salida de Roberto Martínez, el nuevo seleccionador será Jorge Jesús, hombre de confianza de Ronaldo. Hace semanas ambos conquistaron la liga saudí con el Al-Nassr.
Su contrato con Al-Nassr vence en 2027. Un año después se jugará la Eurocopa en Gran Bretaña, y el siguiente Mundial, del que Portugal será anfitrión, llegará rápido. Entonces, con 45 años, podría superar al egipcio Essam El Hadary como el jugador de más edad en un Mundial. Eso sí, debería jugar la final del 21 de julio de 2030.
Algo muy improbable, pero a Ronaldo y a su ego se les puede atribuir cualquier cosa, sobre todo porque, dada su importancia en Portugal, probablemente nunca se verá obligado a retirarse. En cualquier caso, con sus actuaciones poco inspiradas y egocéntricas en el Mundial, no ha dado argumentos para continuar su carrera en la selección nacional.
- Getty Images Sport
Estadísticamente, Lionel Messi está disputando el mejor Mundial de su carrera
Todo lo contrario que su eterno rival, Messi. Messi vive su mejor Mundial: ha marcado en los cinco partidos y suma ocho goles, más que en 2022. A su edad, su clase se basa en una inteligencia y técnica atemporales, sin depender de la capacidad atlética como Ronaldo.
Para él no hay motivo para retirarse: tras años duros en la selección, por fin es idolatrado y es el líder indiscutible. Sus compañeros lo levantaron en volandas tras la remontada que orquestó contra Egipto.
Su contrato con el Inter de Miami dura hasta 2028, y antes podría ganar su tercera Copa América o jugar los Juegos Olímpicos. En el inicio del Mundial 2030, con un partido en Argentina, tendrá 42 años, solo uno más que el actual Ronaldo. Si CR7 ya no juega, podría superar a Roger Milla como el jugador de campo y goleador más veterano de la historia, y seguir su duelo con Kylian Mbappé por el trono de máximo anotador.
En la fase de grupos, Messi eludió hablar de 2030. «No lo sé», se limitó a decir. Scaloni ya ha subrayado que Messi jugará con Argentina «mientras quiera». Los responsables de la comercialización del torneo y los aficionados a los duelos entre superestrellas seguramente esperarán con ansias que tanto Messi como Ronaldo sigan en activo. Al menos el argentino seguiría ayudando a su selección también en el plano deportivo.
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias