Ronaldo, de 41 años, se despidió tras la derrota de Portugal ante España en octavos; también cayeron Neymar y Modric con Brasil y Croacia. Messi (39), en cambio, llevó casi en solitario a la vigente campeona, Argentina, a superar la fase de grupos y, tras dramáticas victorias contra Cabo Verde y Egipto, a los cuartos de final, donde le espera Suiza en la madrugada del domingo. Cada partido podría ser la última pirueta de su carrera con la selección. Podría.

No sería la primera vez que se anuncia demasiado pronto el «último baile» de las dos mayores superestrellas. Este lema se ha convertido, en el caso de Messi y Ronaldo, en un modelo de negocio de marketing sorprendentemente duradero. Ya el Mundial de 2018 en Rusia se vendió como su último torneo; en 2022, en Catar, todos dieron por hecho la despedida, alimentada por las propias declaraciones de Messi y Ronaldo.

Entre medias, una supuesta última Eurocopa, una Copa América “definitiva” y varios despedidas en casa. ¿Acabó tras este Mundial el “último baile” más largo de la historia? ¿O el lema volverá a ser falso y ambos seguirán con sus selecciones?