«¡Es el karma!» - Gianluigi Donnarumma, criticado por conducta «antideportiva» tras revelar las artimañas de una estrella del Manchester City durante la derrota de Italia en el Mundial

El homólogo de Donnarumma, Nikola Vasilj, se ha pronunciado desde entonces sobre el incidente ocurrido antes de la tanda de penaltis y ha criticado duramente al ganador de la Liga de Campeones por su conducta.

«Donnarumma intentó romper mi hoja de papel en la que había anotado información sobre los lanzadores de penaltis italianos, pero, afortunadamente, el cuerpo técnico tenía una copia; nos habíamos preparado bien para cualquier eventualidad. No sabía que tenían una segunda hoja en el banquillo, pero está claro que no dejaron nada al azar», afirmó Vasilj.

Vasilj explicó su frustración por el incidente: «Sinceramente, no podía creer lo que me estaba pasando, es la primera vez que me ocurre algo así. Con Donnarumma empezamos a discutir, luego fui a ver al árbitro para intentar convencerlo de que mi rival merecía una tarjeta amarilla, ya que me pareció un comportamiento verdaderamente antideportivo. Pero al final… no quiero decir demasiado… al final ganamos y hay quien dice que es el karma. Y probablemente sí, hay algo de eso en esta historia».