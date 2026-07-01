«Estamos muy contentos de haber fichado para el FC Bayern a Ismael Saibari, uno de los jugadores ofensivos más prometedores de este Mundial. Este tipo de fichajes no surgen de la noche a la mañana, sino que son fruto de un trabajo con visión de futuro: fue decisivo que nos posicionáramos pronto para ficharlo, porque conocíamos las habilidades de Ismael y pudimos ofrecerle desde el principio una perspectiva concreta en nuestro club. Ismael Saibari aportará calidad y imprevisibilidad a nuestro juego ofensivo», declaró el director deportivo Max Eberl.

Tras no lograr el fichaje de Anthony Gordon, quien pasó del Newcastle United al FC Barcelona, Saibari se convirtió rápidamente en la principal alternativa.

Fue precisamente Vincent Kompany quien lo puso en el radar de los directivos del FCB, como confirmó el propio Saibari en el comunicado de prensa del miércoles. «Desde niño soñaba con firmar por un club como el Bayern; todos saben que es uno de los más grandes del mundo. Su estilo encaja conmigo, aquí puedo desarrollar mi juego y trabajaré cada día para ayudar al equipo. El entrenador Vincent Kompany fue clave en mi decisión», afirma Saibari.

Según Sky y Bild, Saibari no era la primera opción del director deportivo Max Eberl, pero Kompany insistió y ya había convencido al jugador, lo que llevó a los muniqueses a ficharlo.

El martes se sometió al reconocimiento médico en Estados Unidos, donde está con la selección marroquí para el Mundial. Para ello, el Dr. Jochen Hahne —también médico de la selección alemana y ya en el país— viajó hasta su concentración.

Saibari se siente más cómodo como mediapunta, posición en la que Kompany planea usarlo, aunque también puede actuar en las bandas o como delantero.

En enero, en la Liga de Campeones, jugó como delantero ante el Bayern y dejó buena impresión: marcó el 1-1 en la derrota 1-2 del PSV.

Tras el partido, Kompany mantuvo una animada conversación con Saibari, quizá un indicio del fichaje, aunque el propio jugador lo desmintió entonces en Ziggo Sport: «Me felicitó por mi actuación y dijo que debíamos seguir así».