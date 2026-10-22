Anderson continuó hablando sobre el deseo de Neymar de escapar de la presión mediática a la que está sometido en Brasil: «Se habló muchísimo antes del Mundial. La gente decía: “¿Por qué lo llevas?”. Si no lo llevas, la gente habla. Si lo llevas, la gente habla.

«Los medios de comunicación en Brasil son muy duros con Neymar. Si Neymar jugara en cualquier otra selección, cualquiera, Inglaterra, la que sea, la gente se volvería loca por él. La gente no entiende lo que Neymar hizo por el PSG. Nadie conocía al PSG antes de que Neymar llegara allí. Si repasas todos los partidos que Neymar jugó con el PSG, es una locura. ¡Se cachondeaba de los jugadores!

«Llamas a alguien de la televisión en Brasil y dice: “No creo que Neymar sea un jugador de primer nivel”. Neymar es el máximo goleador de la selección. A Neymar solo le faltó ganar un Mundial. Neymar ganó la Copa América. Neymar ganó los Juegos Olímpicos. Neymar ganó la Champions League. Neymar es quien más goles marca. ¿Cómo que Neymar no es un jugador de primer nivel?

«Ese hombre ayuda a 2.000 niños al día. Dime otro jugador que haga eso. Sadio Mane hace mucho en África. Ese hombre puso dinero de su bolsillo. Dio comida a 2.000 personas. Todos los días. A 2.000 niños cada día. ¿Por qué no habla la gente de eso?

«Los que entendemos de fútbol siempre lo defendemos porque sabemos cómo funcionan las cosas en Brasil. Mis hijos, cuando Neymar se va de la selección, lloran. ¡Mis hijos no lloran por mí! Lloran por Nemar.

«Durante los últimos 20 años, ese hombre ha hecho felices a muchísimos niños de esa generación. Ese hombre ha ayudado a muchísima gente en el país, donde el Gobierno no ayuda. Hace falta mucho dinero para ayudar a 2.000 niños. Comida todos los días. No todo el mundo puede hacer eso. Lo paga de su propio bolsillo.

«La gente sigue diciendo: “Mal carácter, malos genes”. Dime otro jugador que dé de comer todos los días a 2.000 niños. De su propio bolsillo. Yo no conozco a ninguno. Da igual, siempre lo defenderé. Porque creo que Neymar es uno de los mejores jugadores que he visto jugar. De los mejores entre los mejores. Repasa todas las generaciones de la selección brasileña. Todos los jugadores. Neymar ha estado entre los mejores.

«Otra cosa es que no te caiga bien como persona. Si tienes dinero, tienes que tener un helicóptero, tienes que tener un barco, tienes que gastar. Si no lo gastas tú, lo gastarán tus hijos. Algunos hijos hacen tonterías con tu dinero. Trabajas muy duro, así que tienes que disfrutarlo.

«Y a algunos jugadores de Brasil no les cae bien. A mí me alegra que se compre un helicóptero. Se lo merece. Ha trabajado para conseguirlo. Es su propio dinero. ¿No te cae bien porque tiene un helicóptero? Venga ya. Eso es una estupidez.

«La gente olvida que ayuda a 2.000 niños cada día. Nadie dice eso. Nadie en la televisión. Yo nunca lo veo. Él no habla de ello. No dice: “Yo ayudo”. Se queda callado. Se queda callado todos los años. Cada año recauda 30 o 40 millones para su fundación benéfica.

«Respeto a gente así porque yo vengo de una familia muy pobre. Me fui de casa con 11 años, sin dinero. Sin nada de nada. Mi madre tiene cuatro hijos. Era madre soltera. Y, gracias a Dios, Neymar tiene un buen padre que cuida de él. Si yo hubiera tenido a alguien como su padre, como su madre, probablemente tendría más dinero.

«Ese no es el caso de mucha gente en Brasil. Muchos jugadores vienen de familias muy pobres. Viví dos años en el club, en Gremio. Abajo. Justo debajo del estadio. Donde se sienta la gente del estadio. Viví allí. Lucas Leiva, el del Liverpool, y yo. Los dos vivimos juntos ahí abajo.

«Algunos jugadores no tienen a su familia. Neymar tiene un buen padre y una buena madre que lo ayudan a él y en su carrera. Siempre se preocuparon por él y cuidaron de él. El chico consiguió lo que se merecía.

«No ha ganado una sola copa. Ha ganado la Champions League, ha ganado la liga, ha ganado con la selección y es el máximo goleador. Para mí, creo que eso es suficiente. Es un jugador de primer nivel.

«Es muy triste que no haya ganado el Balón de Oro. ¿Cómo puedes decirle a la gente de mi época que no ha ganado el Balón de Oro? Es una locura. Pero es un grandísimo jugador. Puedes fijarte en Ronaldo. Nunca ganó la Champions League. Y dices que Ronaldo es un jugador de primer nivel. Esa es la belleza del fútbol. La gente critica a Neymar sin motivo».