¿Un historial lleno de escándalos, la suspensión de Nagelsmann y, aun así, «un ejemplo para todos»? Por qué Antonio Rüdiger acapara toda la atención en los partidos internacionales

El último partido que ha disputado Rüdiger con la camiseta de la selección alemana se remonta al 7 de septiembre, cuando se impuso por 3-1 a Irlanda del Norte. Solo unos días antes, el berlinés había cuajado la que probablemente fue su peor actuación de un total de 81 partidos internacionales, en la vergonzosa derrota por 0-2 ante Eslovaquia en la fase de clasificación para el Mundial: la estrella del Real Madrid tuvo una participación decisiva en los dos goles encajados y resultó ser el eslabón más débil de la zaga de cuatro en una defensa que, en general, fue catastrófica.

Una actuación que seguramente habrá quedado grabada en la memoria de Nagelsmann, ya que el seleccionador alemán parece haber encontrado ya otra pareja de centrales para el Mundial. En su gran entrevista con kicker a principios de marzo, dejó entrever que le gusta especialmente la combinación Schlotterbeck/Tah: «Creo que lo han hecho muy bien y que también son muy sólidos en la liga. Jona tuvo un comienzo complicado en el Bayern, pero desde entonces se ha mostrado muy sólido. Y Schlotti es, como ya he dicho, un jugador extremadamente importante para nosotros».

En este sentido, a Schlotterbeck le beneficia su singularidad en la plantilla de la DFB, como destacó el propio Nagelsmann: «Actualmente es nuestro único zurdo y ya hemos tenido enormes problemas en la salida de balón cuando no ha jugado». Esto significa que, en realidad, Rüdiger solo compite con Tah por un puesto de titular en el Mundial, y este es, al fin y al cabo, una figura clave y un jugador decisivo en uno de los mejores equipos de Europa en la actualidad.

Nagelsmann elogió a Rüdiger por sus habilidades en el uno contra uno y en espacios reducidos: «Es excepcionalmente bueno en eso, un auténtico maestro del uno contra uno». Al mismo tiempo, sin embargo, dejó claro que necesita a un Rüdiger en plena forma: «Antonio tiene que estar al 100 % en forma y sano. Si tiene esas pequeñas molestias, que en parte también ha tenido con nosotros, no alcanza su máximo rendimiento, y eso entonces no tiene sentido. Pero va por buen camino».

Al menos esto último lo corroboró Rüdiger con una actuación impresionante en los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester City. En el partido de ida se enfrentó una vez más a su «rival favorito», Erling Haaland, quien al final no logró ni un solo remate.

En el pasado, Rüdiger también desempeñó el papel de jefe de la defensa en la selección nacional. Sin embargo, Nagelsmann no quiere garantizárselo en estos momentos: «No es algo inamovible y depende en gran medida de su rendimiento». Nagelsmann está lejos de «nombrar siempre a ese clásico jefe de la defensa, es una cuestión de sistema».