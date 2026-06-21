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«¡Es el ganador del Balón de Oro!»: Kylian Mbappé defiende a Ousmane Dembélé ante las críticas, antes del Francia-Irak en el Mundial
Defender a un compañero de equipo estrella
Mbappé, como capitán de la selección, defendió a Dembélé ante los medios. Aunque él y Olise acapararon los titulares en la segunda parte del Mundial contra Senegal, recordó que Dembélé brilló en los primeros 45 minutos.
Mañana disputará su partido 100 con Francia y rechazó que Dembélé tenga problemas para brillar en la escena mundial. Al contrario, elogió la visión táctica del jugador del París Saint-Germain y subrayó que su mera presencia abre espacios clave que el resto del equipo puede explotar.
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El impacto decisivo del ganador del Balón de Oro
Al preguntarle por el bajo rendimiento de su compañero en el partido anterior, Mbappé respondió con una defensa detallada y destacó su labor menos visible.
Mbappé declaró: «¿Ousmane? He vuelto a ver el partido dos veces: en la primera parte fue el mejor de los cuatro en ataque. En la segunda, Michael y yo fuimos decisivos, pero él también contribuyó; atrajo a un rival y dejó espacio libre para el primer gol. Ousmane es muy tranquilo, es el ganador del Balón de Oro y tiene la confianza de todos. Estoy seguro de que, a partir de mañana, volverá a dar un paso adelante. Será un jugador fundamental para nosotros».
Asumir el papel de capitán y elogiar a Olise
Mbappé habló sobre la responsabilidad de ser capitán de Francia: «Sé lo que represento y que estoy haciendo historia para mi país. A veces la presión pesa, pero ya jugué esta competición y un doblete en el primer partido no basta».
Elogió a Olise: «Es un jugador excepcional con un estilo que gusta a todos. Hay mucho movimiento, tenemos más talentos y quizá mañana destaquen otros dos. Puede crear algo diferente en cada partido».
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¿Qué le depara el futuro a Francia?
Francia afina detalles antes de enfrentar a Irak el lunes, en un prometedor partido del Mundial. Con Mbappé en la delantera, Olise creando juego y Dembélé dispuesto a callar críticas, el equipo busca una victoria convincente que lo clasifique a octavos de final, con el duelo contra Noruega aún por jugarse.