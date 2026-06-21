Mbappé, como capitán de la selección, defendió a Dembélé ante los medios. Aunque él y Olise acapararon los titulares en la segunda parte del Mundial contra Senegal, recordó que Dembélé brilló en los primeros 45 minutos.

Mañana disputará su partido 100 con Francia y rechazó que Dembélé tenga problemas para brillar en la escena mundial. Al contrario, elogió la visión táctica del jugador del París Saint-Germain y subrayó que su mera presencia abre espacios clave que el resto del equipo puede explotar.