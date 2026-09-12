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«¡Es el futuro de este club!»: Lisandro Martinez elogia a la joven promesa del Manchester United tras una exhibición magistral en la Champions League
Dando un paso al frente en Europa
Yoro fue titular por primera vez en lo que va de temporada el jueves por la noche, formando pareja con Martínez en el centro de la defensa. El dúo sostuvo la zaga con eficacia y ayudó al United a lograr una contundente victoria por 4-0 sobre el Sabah en la Champions League, además de dejar la portería a cero.
Antes de este duelo europeo, el entrenador Michael Carrick había optado por distintas combinaciones defensivas. Ayden Heaven recibió la oportunidad en el partido inaugural contra el Hull City, mientras que Harry Maguire formó junto a Martínez en los posteriores encuentros de liga ante el Ipswich Town y el Everton.
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Martínez se deshace en elogios hacia su compañero en defensa
Aprovechando su oportunidad en el escenario continental, Yoro dejó claramente una impresión duradera en su veterano compañero. Martínez no tardó en destacar la madurez y la calidad técnica del jugador de 20 años tras el pitido final.
«Increíble actuación de Leny Yoro», declaró a los periodistas el internacional argentino. «Defendió muy bien, estuvo muy bien con el balón, tranquilo, sereno en cada situación, en el uno contra uno.
«Es el futuro de este club, sinceramente. Y tenemos que ayudarle, ya sabes».
Los problemas defensivos, bajo la lupa
A pesar de su éxito europeo, el United ha sufrido un inicio flojo en su campaña doméstica. El Manchester United ha encajado dos goles en cada uno de sus partidos de la Premier League hasta ahora, un registro que ha frustrado al vestuario.
Al reflexionar sobre su reciente rendimiento en la competición nacional, Martínez expresó su decepción por los errores defensivos. «Creo que contra el Everton, creo que jugamos para dejar la portería a cero, y luego encajamos los goles, ya sabes, y eso es lo que nos molesta», admitió.
«Es realmente malo, seguro, porque queremos estar ahí, y si queremos competir, tenemos que dejar la portería a cero porque es muy importante. Pero hoy lo hicimos, y tenemos que construir a partir de eso».
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La inminente prueba del derbi de Manchester
Yoro se consolidó como una opción de primer nivel con el anterior técnico, Ruben Amorim, la pasada temporada, pero vio reducido su tiempo de juego en otoño y acabó la campaña con 18 titularidades en la Premier League. Ahora, se enfrenta a una pelea por mantener su sitio en el once inicial.
Se espera de forma generalizada que Carrick vuelva a apostar por la experimentada pareja formada por Martinez y Maguire para el Manchester derby de alto voltaje de este fin de semana. Sin embargo, después de firmar una actuación impecable para dejar su portería a cero ante el Sabah, Yoro sin duda le ha dado a su entrenador una decisión muy difícil de tomar de cara al crucial choque contra su eterno rival ciudadano.
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