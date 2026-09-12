«¡Es el futuro de este club!»: Lisandro Martinez elogia a la joven promesa del Manchester United tras una exhibición magistral en la Champions League

Yoro fue titular por primera vez en lo que va de temporada el jueves por la noche, formando pareja con Martínez en el centro de la defensa. El dúo sostuvo la zaga con eficacia y ayudó al United a lograr una contundente victoria por 4-0 sobre el Sabah en la Champions League, además de dejar la portería a cero.

Antes de este duelo europeo, el entrenador Michael Carrick había optado por distintas combinaciones defensivas. Ayden Heaven recibió la oportunidad en el partido inaugural contra el Hull City, mientras que Harry Maguire formó junto a Martínez en los posteriores encuentros de liga ante el Ipswich Town y el Everton.



