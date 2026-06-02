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England squads GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

Traducido por

¿Es el equipo de Thomas Tuchel mejor que la «generación dorada»? Las selecciones de Inglaterra en los Mundiales del siglo XXI: clasificación

Opinion
England
World Cup
H. Kane
J. Bellingham
W. Rooney
S. Gerrard
R. Ferdinand
G. Neville
F. Lampard
T. Tuchel
FEATURES
England vs New Zealand

«La generación dorada». El fútbol debe este término a Adam Crozier, ex presidente de la Federación Inglesa, quien lo usó tras la victoria 5-1 de Inglaterra sobre Alemania en Múnich. Un momento brillante, pero también una frase de efectos imprevisibles.

En 2001, el máximo responsable de la FA afirmó que, en cuanto a talento, no se podía pedir más. En aquel momento Inglaterra llevaba ya 35 años sin ganar un Mundial. Desde entonces solo había alcanzado semifinales, sobre todo en la Euro 1996, pero las palabras de Crozier elevaron las expectativas para la selección de Sven-Göran Eriksson.

El apodo quedó, pero torneo tras torneo la selección decepcionaba. Ese grupo envejeció, mejoró, se quedó corto y llegaron nuevos jugadores. No fue hasta que toda la supuesta «generación dorada» se marchó cuando Inglaterra volvió a considerarse aspirante al Mundial.

Cada una de las siete Copas ha tenido una Inglaterra ligeramente distinta. En ese lapso pasaron cuatro seleccionadores —pronto serán cinco— y algunos jugadores cruzaron varias etapas. A unos se les apartó demasiado pronto; a otros se les mantuvo más de la cuenta.

Teniendo esto en cuenta, GOAL ha clasificado las selecciones de Inglaterra para el Mundial del siglo XXI en función de su nivel de talento, desde 2002 hasta el grupo seleccionado por Thomas Tuchel para representar a los Tres Leones en 2026:

  • Gerrard Rooney 2014Getty

    72014

    La participación de Inglaterra en el Mundial 2014 fue decepcionante. A pesar de un grupo complicado con Italia, Uruguay y Costa Rica, Inglaterra lo hizo parecer aún más difícil.

    La derrota inicial ante Italia fue seguida pronto por otra contra Uruguay. Cuando Costa Rica sorprendió a los Azzurri en su segundo encuentro, Inglaterra quedó matemáticamente eliminada antes de jugar la última jornada.

    El plantel combinaba jóvenes y veteranos, pero faltaban jugadores en su mejor momento. Steven Gerrard, recién salido de un desenlace doloroso con el Liverpool, portaba el brazalete; Wayne Rooney y Frank Lampard ya mostraban signos de declive.

    Daniel Sturridge y Raheem Sterling aportaban juventud, pero la defensa, liderada por Gary Cahill y Phil Jagielka, resultó insuficiente.

    • Anuncios
  • Lampard Rooney 2010Getty

    62010

    La plantilla, con los últimos representantes de la «generación dorada», anticipaba los difíciles años que vendrían. Fabio Capello sufrió un revés en vísperas del torneo cuando su capitán, Rio Ferdinand, se lesionó en el primer entrenamiento tras llegar a Sudáfrica, lo que obligó a que Jamie Carragher o Matt Upson formaran pareja con John Terry en la defensa.

    Las lesiones también afectaron a Rooney y a Gareth Barry —el mediocampista destinado a acompañar a Gerrard y Lampard—, quienes llegaron mermados al torneo.

    Aun con figuras como Rooney, Gerrard, Lampard, Terry y Ashley Cole, el plantel carecía de profundidad. Inglaterra cayó en octavos: el error de Rob Green ante Estados Unidos y el gol fantasma de Lampard contra Alemania definieron su torneo.

  • England 2002 World Cup squadGetty

    52002

    La selección inglesa de 2002 tenía estrellas como David Beckham, Michael Owen, Ferdinand, Sol Campbell y Paul Scholes. Sin embargo, Eriksson sufrió dos bajas importantes: Gary Neville y Gerrard, ambos lesionados. Danny Mills ocupó el lateral derecho y, tras la lesión de Danny Murphy —sustituto de Gerrard—, se convocó al extremo del West Ham Trevor Sinclair.

    Sinclair acabó titular en tres partidos en la banda izquierda, lo que agrandó el famoso «problema del lado izquierdo» de Inglaterra. Los ensayos con Darius Vassell y Owen Hargreaves no funcionaron en los dos primeros encuentros, así que Sinclair —con solo cinco partidos internacionales antes de la convocatoria— se convirtió en la única opción.

    A pesar de la lesión de Beckham, Inglaterra venció a Argentina en la fase de grupos y luego ofreció una de sus mejores actuaciones del siglo XXI al golear a Dinamarca.

    Quizá habrían llegado lejos de no ser por el tiro libre de Ronaldinho que superó a Seaman. Aun así, no fueron el equipo más talentoso que vistió la camiseta de los Tres Leones.

  • England 2018Getty Images

    42018

    Inglaterra llegó a las semifinales del Mundial 2018, su mejor resultado desde 1966, y la selección de Sir Gareth Southgate superó las expectativas.

    Harry Kane y Dele Alli formaban una dupla temible en el Tottenham, y Sterling brillaba en el Manchester City de los «Centuriones», pero el equipo mostraba debilidades.

    Kyle Walker tuvo que adaptarse a una defensa de tres junto a un Harry Maguire aún sin fichar por el Manchester United, mientras Ashley Young era la opción preferida como lateral izquierdo. Jesse Lingard era titular en el centro del campo y las constantes entradas de Ruben Loftus-Cheek desde el banquillo evidenciaban la falta de profundidad de calidad, algo que acabó pasando factura a Inglaterra en su derrota en la prórroga ante Croacia.


  • Declan Rice Jude Bellingham Phil Foden England 2022Getty Images

    32022

    El camino hacia la final de la Eurocopa 2020 fue una experiencia maravillosa para los seguidores de Inglaterra, cuyo equipo, tras superar las expectativas en el anterior Mundial, siguió madurando y brilló en posiciones clave.

    Al llegar a Catar 18 meses después para el Mundial, el impulso estaba del lado del equipo de Southgate. Declan Rice, Bukayo Saka y Phil Foden brillaban entre los jóvenes de la Premier; Trent Alexander-Arnold y Kyle Walker, en su mejor momento, competían por el lateral derecho, y la irrupción de Jude Bellingham aportaba al centro del campo una creatividad ausente desde hacía años.

    Con Kane marcando goles con su club y la selección, y la experiencia de Jordan Pickford, John Stones y Maguire, el plantel parecía capaz de competir con cualquiera. Kalvin Phillips y Mason Mount aún mostraban su mejor nivel, mientras Jack Grealish y Marcus Rashford aguardaban en el banquillo para cambiar el partido.

    Pese a ello, quedarse en cuartos de final resultó decepcionante. La dolorosa derrota ante Francia, con un penalti fallado por Kane, aún se recuerda como una gran oportunidad perdida.

  • Harry KANE-england-202511(C)Getty Images

    22026

    Tuchel parece haber aprendido de los errores de Southgate. La Inglaterra de 2026, repleta de estrellas, resulta algo más pragmática. Kane llega como favorito al Balón de Oro tras marcar 60 goles con el Bayern; Rice fue el mejor de la Premier, y Bellingham y Saka muestran talento de élite.

    Sin embargo, lo más importante son las piezas añadidas para aportar equilibrio: Elliot Anderson, centrocampista disciplinado, será el pilar del equipo, y Reece James resulta una elección más sensata que Alexander-Arnold.

    Persisten dudas sobre la defensa inexperta y la falta de extremos de primer nivel, además de un banquillo sin grandes recursos tras dejar fuera a Cole Palmer y Foden. Aun así, no se veía una selección inglesa con tanto talento desde hace dos décadas.

  • England Golden GenerationGetty

    12006

    Inglaterra llevó al Mundial de 2006 en Alemania una de las mejores plantillas de su historia.

    La defensa de cuatro, con Neville, Ferdinand, Terry y Cole, imponía. En el medio, Gerrard y Lampard formaban una pareja de lujo sobre el papel. Delante, un Rooney recién recuperado de lesión y en plenitud, más Owen, algo más lento pero aún letal, completaban el once.

    Campbell, Carrick y Hargreaves —titulares en casi cualquier otra selección— se quedaron en el banquillo, junto al joven Theo Walcott, cuya convocatoria resultó innecesaria.

    Entonces, ¿qué salió mal? Inglaterra nunca se encontró a sí misma. Las rivalidades internas dividieron al grupo y Eriksson no tuvo ni la fuerza personal ni la astucia táctica para unirlo. La lesión de Owen en el tercer partido del grupo agravó el problema.

    Rooney, con problemas físicos todo el torneo, fue expulsado ante Portugal en cuartos y los penaltis volvieron a eliminar a Inglaterra. Un equipo con potencial para ganar se fue a casa demasiado pronto.

Amistosos
England crest
England
ENG
New Zealand crest
New Zealand
NZL