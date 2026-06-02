¿Es el equipo de Thomas Tuchel mejor que la «generación dorada»? Las selecciones de Inglaterra en los Mundiales del siglo XXI: clasificación

En 2001, el máximo responsable de la FA afirmó que, en cuanto a talento, no se podía pedir más. En aquel momento Inglaterra llevaba ya 35 años sin ganar un Mundial. Desde entonces solo había alcanzado semifinales, sobre todo en la Euro 1996, pero las palabras de Crozier elevaron las expectativas para la selección de Sven-Göran Eriksson.

El apodo quedó, pero torneo tras torneo la selección decepcionaba. Ese grupo envejeció, mejoró, se quedó corto y llegaron nuevos jugadores. No fue hasta que toda la supuesta «generación dorada» se marchó cuando Inglaterra volvió a considerarse aspirante al Mundial.

Cada una de las siete Copas ha tenido una Inglaterra ligeramente distinta. En ese lapso pasaron cuatro seleccionadores —pronto serán cinco— y algunos jugadores cruzaron varias etapas. A unos se les apartó demasiado pronto; a otros se les mantuvo más de la cuenta.

Teniendo esto en cuenta, GOAL ha clasificado las selecciones de Inglaterra para el Mundial del siglo XXI en función de su nivel de talento, desde 2002 hasta el grupo seleccionado por Thomas Tuchel para representar a los Tres Leones en 2026: