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Traducido por

«Es el Día de los Inocentes»: Rudi García y Bélgica, furiosos tras la decisión de la FIFA de autorizar que la estrella de la selección estadounidense Folarin Balogun se enfrente a los «Diablos Rojos»

USA vs Belgium
USA
Belgium
World Cup
F. Balogun
R. Garcia

El seleccionador de Bélgica, Rudi García, admitió que se sorprendió al saber que el delantero de Estados Unidos, Folarin Balogun, podrá jugar el lunes. La Federación Belga anunció que recurrirá la decisión de la FIFA, y tanto García como la Federación la ven como una defensa del fútbol.

  • Belgium Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    «Estamos defendiendo el fútbol»

    García reaccionó al enterarse:

    «No sabía que, en el Mundial, el 5 de julio es en realidad el 1 de abril, el Día de los Inocentes», dijo García en su rueda de prensa previa al partido.

    García subrayó que su enfrentamiento con Bélgica no se limita al próximo partido, sino que exige que la FIFA respete sus propias normas.

    «No estamos defendiendo a la selección nacional ni a la federación», afirmó García. «Estamos defendiendo el fútbol».


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  • USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Declaración completa de Bélgica

    La Real Federación

    Belga de Fútbol (RBFA) muestra su consternación por la decisión de la FIFA de autorizar al jugador estadounidense Folarin Balogun, suspendido, a jugar el lunes 6 de julio a las 17:00 (hora de Seattle) contra Bélgica.

    La FIFA basa su decisión en el artículo 27 de su Código Disciplinario, que permite a la Comisión Disciplinaria suspender una sanción previa.

    Sin embargo, el artículo 66.4 del mismo Código indica que una tarjeta roja implica suspensión automática para el siguiente partido, como ha ocurrido con todas las expulsiones de este Mundial.

    Además, la decisión contradice el Reglamento de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, en su artículo 10.5:

    «Si un jugador o un miembro del cuerpo técnico es expulsado por tarjeta roja directa o indirecta (segunda amonestación), quedará automáticamente suspendido para el siguiente partido de su equipo. Además, podrán imponerse sanciones adicionales».

    La Circular n.º 16 de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, enviada el 12 de mayo de 2026 a todas las federaciones participantes, reitera este carácter automático.

    Esta norma se recuerda en todas las reuniones de coordinación previas a cada partido y en las presentaciones de los talleres del torneo.

    Para proteger los derechos de todos los equipos y preservar el juego limpio en esta y futuras Copas del Mundo, la RBFA estudia todas las opciones», concluye el comunicado.

  • Belgium Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    «Estaremos preparados»

    El portero belga Thibaut Courtois participó en la rueda de prensa de García y admitió que prefería que la FIFA hubiera tomado esta decisión antes.

    «Si se hubiera hecho antes, quizá habríamos podido estar más preparados mentalmente», dijo Courtois. «Es bueno que nos quede otro entrenamiento [el domingo]...

    «Pero estaremos preparados. Saldremos al campo. Tienen once jugadores, no solo a Balogun».

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  • Mauricio PochettinoBBC Sport

    ¿Y ahora qué?

    El partido de octavos de final entre Estados Unidos y Bélgica comenzará a las 20:00 h (hora del Este).

    Una victoria belga los llevaría a cuartos por primera vez desde 2018, mientras que Estados Unidos busca esa instancia desde 2002.

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