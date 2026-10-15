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¿Es el Aston Villa la única amenaza para el plan del Everton de fichar gratis a Jack Grealish? Un exextremo del Everton explica el dilema del «dinero» ante la posible salida del Manchester City del futbolista de 100 millones de libras
Grealish, aficionado del Aston Villa, se incorporó al Manchester City en 2021.
Por ahora no hay indicios de que el Villa esté dispuesto a negociar una operación que devolviese a un hijo pródigo a sus raíces en las Midlands Occidentales. Tras formarse en la cantera del club de su infancia, Grealish hizo las maletas rumbo a Manchester en 2021.
Era el jugador más caro del fútbol británico por aquel entonces, pero nunca llegó a adaptarse del todo a las exigencias tácticas de Pep Guardiola. En 2023 saboreó la gloria del triplete, con tres títulos de la Premier League y una Champions League entre los logros más destacados de su brillante palmarés.
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Grealish se convertirá en agente libre en 2027
El City, sin embargo, ha pasado página. Permitió que Grealish se incorporara al Everton la temporada pasada y vio cómo recuperaba brevemente su chispa creativa antes de que una desafortunada lesión en el pie pusiera fin a su temporada 2025-26.
Con Enzo Maresca no hubo borrón y cuenta nueva, por lo que podría concretarse otra cesión. Se considera que el extremo de 31 años aún está recuperando el ritmo, pero nadie duda de su capacidad para desarbolar las defensas rivales cuando está en plena forma.
Es probable que el Everton estudie la posibilidad de conservar esas cualidades en su plantilla más allá del final de la campaña actual, sin necesidad de pagar un traspaso, pero ¿despertará Grealish el interés de otros clubes?
Everton o Aston Villa: ¿A cuál se unirá Grealish a largo plazo?
Preguntado si el Villa, dada su capacidad para apelar a los sentimientos, es el único club de Inglaterra que podría impedir que Grealish prolongue su vinculación con el Everton, Nevin, que habló en colaboración con NetBet Casino, declaró a GOAL: «Es una cuestión complicada porque, al final, por doloroso que resulte, puede que todo se reduzca al dinero. Jack no sale barato.
«Vale, su contrato termina y sigue siendo mucho dinero. Ya no habrá posibilidad de que el Manchester City pague parte de su sueldo. Así que ficharlo es una decisión importante para cualquier equipo. Con ese sueldo quizá puedas fichar a dos o tres jugadores. Por eso es complicado.
«Sí, a él le gustaría ir al Villa. Miro al Villa y no sé si lo ficharía ahora mismo. Por su estilo de juego y porque también ha tenido que ajustarse a sus posibilidades. Tengo la sensación de que el Everton le viene bien.
«Estuve en el partido contra el Hull el fin de semana pasado y, la verdad, en la primera parte se vieron todos los motivos por los que Pep estaba harto. Estuvo algo impreciso, no desbordaba a nadie, no atacaba, estuvo un poco apático y perezoso. Así no puedes salir adelante en la Premier League. Y pensé: “Moyesy no va a estar contento contigo”.
«En cualquier caso, salió en la segunda parte y estuvo genial. En cierto modo, necesitas a alguien así. Es fácil hablar de mano dura, pero creo que Jack necesita sentir cierto respeto y admiración por un entrenador. Y no sé cuántos entrenadores hay capaces de inspirarle eso. Creo que Moysey puede adaptarse y conseguirlo. Así que sospecho que el Everton podría ser el equipo en el que se quede».
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El extremo internacional inglés necesita estabilidad
Aunque el Aston Villa resulte atractivo para Grealish, necesita encontrar estabilidad dentro y fuera del campo para rendir a un alto nivel de forma constante. La afición del Everton le ha hecho un hueco en su corazón.
Quizá ya no sea el jugador que fue, con 39 internacionalidades con la selección absoluta de Inglaterra en su haber, pero sigue siendo capaz de decidir un partido cuando tiene un buen día. El Everton confiará en poder conseguir que este personaje singular vuelva a jugar con una sonrisa en la cara.
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