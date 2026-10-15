Preguntado si el Villa, dada su capacidad para apelar a los sentimientos, es el único club de Inglaterra que podría impedir que Grealish prolongue su vinculación con el Everton, Nevin, que habló en colaboración con NetBet Casino, declaró a GOAL: «Es una cuestión complicada porque, al final, por doloroso que resulte, puede que todo se reduzca al dinero. Jack no sale barato.

«Vale, su contrato termina y sigue siendo mucho dinero. Ya no habrá posibilidad de que el Manchester City pague parte de su sueldo. Así que ficharlo es una decisión importante para cualquier equipo. Con ese sueldo quizá puedas fichar a dos o tres jugadores. Por eso es complicado.

«Sí, a él le gustaría ir al Villa. Miro al Villa y no sé si lo ficharía ahora mismo. Por su estilo de juego y porque también ha tenido que ajustarse a sus posibilidades. Tengo la sensación de que el Everton le viene bien.

«Estuve en el partido contra el Hull el fin de semana pasado y, la verdad, en la primera parte se vieron todos los motivos por los que Pep estaba harto. Estuvo algo impreciso, no desbordaba a nadie, no atacaba, estuvo un poco apático y perezoso. Así no puedes salir adelante en la Premier League. Y pensé: “Moyesy no va a estar contento contigo”.

«En cualquier caso, salió en la segunda parte y estuvo genial. En cierto modo, necesitas a alguien así. Es fácil hablar de mano dura, pero creo que Jack necesita sentir cierto respeto y admiración por un entrenador. Y no sé cuántos entrenadores hay capaces de inspirarle eso. Creo que Moysey puede adaptarse y conseguirlo. Así que sospecho que el Everton podría ser el equipo en el que se quede».