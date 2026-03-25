El exjugador y exentrenador del Barça se deshizo en elogios en una entrevista con TV3: «Cuando juega el Barça de Flick y tengo tiempo, me siento a verlo, porque es divertido. A veces pensamos demasiado y nos inventamos historias. Pero al final es así: cuando vas al cine o a un buen restaurante, quieres disfrutarlo. ¡Y dime una situación en la que no disfrutes viendo jugar al Barça!».

El exseleccionador alemán Flick tomó las riendas del FC Barcelona en el verano de 2024, sustituyendo a Xavi, e impuso al equipo un estilo de juego arriesgado y espectacular, con una línea defensiva muy adelantada y un juego ofensivo sin concesiones. Esto culminó con la conquista del doblete en su primer año.

También en la temporada actual, el Barça va camino del título nacional y, de momento, ocupa el primer puesto de LaLiga. Los blaugranas siguen en liza también en la Liga de Campeones.