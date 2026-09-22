Cualquier problema fuera del campo, claramente, no se ha traducido en un bajón de rendimiento. Una fulgurante racha de siete goles en sus seis primeros partidos ha consolidado al atacante como un arma vital en el planteamiento táctico de Enrique.

Esta forma extraordinariamente productiva a nivel de clubes llega después de un verano histórico para el delantero, que marcó el gol decisivo en la victoria de España por 1-0 sobre Argentina en la final del Mundial. Sus hazañas en el escenario global y su regularidad a nivel doméstico le han valido con todo merecimiento un puesto en la lista de 30 nominados al Balón de Oro, junto a sus compatriotas Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Marc Cucurella, Rodri y su compañero en el PSG Ruiz.

Al ser preguntado por el prestigioso galardón, el delantero se negó a hacer campaña por sí mismo o a señalar a un ganador concreto, insistiendo en que la decisión final depende únicamente de los votantes. «Quien tenga que ganarlo, lo ganará; no depende de mí», afirmó, antes de añadir: «Si lo gana un español, mucho mejor».