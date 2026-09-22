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«Es difícil»: Ferran Torres revela la parte más dura de su salida del Barcelona y da su veredicto sobre el Balón de Oro tras su brillante inicio de vida en el PSG
Un repentino giro hacia la capital francesa
Dejar Cataluña durante el mercado de fichajes de verano supuso un importante obstáculo fuera del campo para el jugador de 26 años. Aunque su transición sobre el césped ha sido impecable, adaptarse a una nueva rutina diaria, lidiar con un nuevo idioma y asentarse en un país desconocido resultó mucho más exigente.
Por suerte para el delantero, su adaptación en el Parque de los Príncipes se vio facilitada por varias caras conocidas. Reunido de nuevo con el entrenador Luis Enrique, a quien considera una figura paternal en el fútbol, el internacional español también se unió a sus compatriotas Fabian Ruiz y al excanterano del Barcelona Dro Fernandez en el vestuario del bicampeón de Europa.
- Getty Images Sport
«Un día estás aquí, al siguiente estás haciendo las maletas»
La rapidez vertiginosa del traspaso de verano pilló al atacante ligeramente por sorpresa. Al reflexionar sobre su abrupto cambio, destacó la naturaleza caótica e impredecible del negocio del fútbol moderno.
«Es difícil: un día estás aquí y al siguiente haces las maletas», explicó. A pesar de la repentina convulsión, la estrella española mantuvo el sentido del humor respecto a quienes tuvo que dejar atrás en LaLiga. Bromeó: «Al único que no me puedo traer conmigo es a Pedri».
Estado de forma espectacular y reconocimiento con un premio
Cualquier problema fuera del campo, claramente, no se ha traducido en un bajón de rendimiento. Una fulgurante racha de siete goles en sus seis primeros partidos ha consolidado al atacante como un arma vital en el planteamiento táctico de Enrique.
Esta forma extraordinariamente productiva a nivel de clubes llega después de un verano histórico para el delantero, que marcó el gol decisivo en la victoria de España por 1-0 sobre Argentina en la final del Mundial. Sus hazañas en el escenario global y su regularidad a nivel doméstico le han valido con todo merecimiento un puesto en la lista de 30 nominados al Balón de Oro, junto a sus compatriotas Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Marc Cucurella, Rodri y su compañero en el PSG Ruiz.
Al ser preguntado por el prestigioso galardón, el delantero se negó a hacer campaña por sí mismo o a señalar a un ganador concreto, insistiendo en que la decisión final depende únicamente de los votantes. «Quien tenga que ganarlo, lo ganará; no depende de mí», afirmó, antes de añadir: «Si lo gana un español, mucho mejor».
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Mantener el impulso inicial
Después de haberse consolidado tan rápido como una importante opción ofensiva en la capital francesa, el principal objetivo del exjugador del Barcelona será mantener su prolífico ritmo goleador. Seguir con esta eficacia de cara a puerta será esencial para conservar su puesto en el once inicial de Enrique, al tiempo que reforzará su propio estatus individual y alimentará las aspiraciones del PSG tanto en las competiciones nacionales como en las europeas.
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