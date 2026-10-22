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«Es difícil decirle que no al Manchester United»: el traspaso de Youri Tielemans sorprendió a su compatriota belga Philippe Albert, pero el atractivo de un «club mítico» es comprensible
El Manchester United desembolsó 35 millones de libras por Tielemans
Tielemans nunca ha ocultado que seguía de cerca al Manchester United cuando empezó a enamorarse del fútbol. No iba a dejar pasar la oportunidad de incorporarse al equipo cuando recibió una propuesta formal.
El futbolista de 29 años ya ha disfrutado del éxito en Inglaterra con el Leicester y el Aston Villa, con triunfos en la FA Cup y la Europa League, pero ahora aspira a ganar más títulos importantes en Mánchester.
El Manchester United sigue buscando la regularidad como equipo en la temporada 2026-27. Tielemans aún no ha logrado dominar el centro del campo y persisten las dudas sobre si Michael Carrick recibió suficiente apoyo de la directiva en el último mercado de fichajes.
También se ha planteado alguna que otra duda sobre si Tielemans supone una mejora significativa respecto a los jugadores con los que ya contaba el Manchester United, dado que Mason Mount es más que capaz de dar continuidad al juego. Aun así, se espera que la operación de 35 millones de libras (47 millones de dólares) acabe siendo una buena inversión.
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¿Supondría Tielemans una mejora para el centro del campo en Old Trafford?
Preguntado si el fichaje de Tielemans causó sorpresa en la familia Albert, el exdefensa de la Premier League, que habló en colaboración con BestCasino.co.uk, dijo a GOAL sobre su compatriota: «Es difícil decirle que no a un club como el Manchester United, aunque ya no sea el mismo club que con Sir Alex [Ferguson].
»Sir Alex lo convirtió en el mejor equipo del mundo en algún momento. Pero cuando juegas en el Aston Villa, a él le fue muy bien. También ganó la Copa de Europa. Ganó la FA Cup con el Leicester y, cuando llega el Manchester United, es difícil decirle que no.
»Aunque sabe que es difícil porque ya no es el mismo club de antes, sigue siendo un club enorme, un club mítico, un club legendario. Me sorprendió que fichara por el Manchester United, pero, como he dicho, cuando el Manchester United se interesa por ti, es casi imposible decirle que no.
»Le dices que no al Manchester United si llega el Manchester City, el Real Madrid, el Barça o quizá el Bayern. Pero el United sigue siendo un gran club y siempre lo será, porque los grandes clubes nunca mueren».
Un internacional belga cumplió su sueño de infancia
Tielemans explicó su decisión de fichar por el Manchester United y poner fin a una etapa de tres años en el Aston Villa: «Había hablado dos veces con el club, pero no sirvió de nada».
«Estaba muy tranquilo. Sinceramente, no esperaba gran cosa este verano. Solo estaba centrado en mi fútbol, en el Mundial y en intentar rendir lo mejor posible con mi país. Pero ya sabes que cada verano puede pasar algo y, evidentemente, conocía la cláusula».
«Estoy muy agradecido al Aston Villa. Se lo debo todo. Es un gran club, hicimos cosas increíbles y me ayudó a recuperar mi mejor nivel. Pero hay clubes por encima del Villa, y el Manchester United es uno de ellos».
«Llegar aquí es un gran logro para cualquier futbolista. Significa que has hecho las cosas bien en tu carrera. Pero esto no acaba aquí. Quiero tener éxito».
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Carrick, bajo presión ante la irregularidad del Manchester United
Tielemans ha disputado hasta ahora 11 partidos con el Manchester United entre la Premier League, la Carabao Cup y la Champions League. Solo ha ganado dos de ellos.
Esta situación ha hecho que aumente la presión sobre el cuestionado entrenador Carrick, mientras en el llamado «Teatro de los Sueños» se exige un cambio de rumbo. El Manchester United, tras caer por 4-1 ante el Como en la Champions League, volverá a la competición nacional el domingo, cuando reciba al Bournemouth.
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