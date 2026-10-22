«Es difícil decirle que no al Manchester United»: el traspaso de Youri Tielemans sorprendió a su compatriota belga Philippe Albert, pero el atractivo de un «club mítico» es comprensible

Tielemans nunca ha ocultado que seguía de cerca al Manchester United cuando empezó a enamorarse del fútbol. No iba a dejar pasar la oportunidad de incorporarse al equipo cuando recibió una propuesta formal.

El futbolista de 29 años ya ha disfrutado del éxito en Inglaterra con el Leicester y el Aston Villa, con triunfos en la FA Cup y la Europa League, pero ahora aspira a ganar más títulos importantes en Mánchester.

El Manchester United sigue buscando la regularidad como equipo en la temporada 2026-27. Tielemans aún no ha logrado dominar el centro del campo y persisten las dudas sobre si Michael Carrick recibió suficiente apoyo de la directiva en el último mercado de fichajes.

También se ha planteado alguna que otra duda sobre si Tielemans supone una mejora significativa respecto a los jugadores con los que ya contaba el Manchester United, dado que Mason Mount es más que capaz de dar continuidad al juego. Aun así, se espera que la operación de 35 millones de libras (47 millones de dólares) acabe siendo una buena inversión.