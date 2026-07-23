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Yamal-AdeyemiGetty/GOAL
Khaled Mahmoud

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«Es difícil alcanzar el nivel de Lionel Messi»: Karim Adeyemi ofrece su sincera opinión sobre Lamine Yamal, mientras el nuevo fichaje del Barcelona aspira a la gloria en la Liga de Campeones

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Karim Adeyemi se ha unido al proyecto de Hansi Flick en el Barcelona como segundo fichaje estelar del verano, tras Anthony Gordon. El internacional alemán ya apunta a la Liga de Campeones y ofrece una interesante visión sobre su nuevo compañero, Lamine Yamal.

  • Adeyemi aspira a la Liga de Campeones

    Adeyemi fue presentado en el Barcelona el jueves, iniciando así su etapa en el club tras dejar el Borussia Dortmund con un contrato hasta 2031. Ya se ha integrado en la Ciutat Esportiva, donde la semana pasada conoció a sus nuevos compañeros, aunque debió esperar a la firma del contrato para entrenar con Flick.

    En declaraciones a la prensa, reconoció que el prestigio del club y la presencia de su exseleccionador fueron clave. «Las expectativas son altas. Llego al mejor club del mundo y quiero demostrar al técnico y a la afición que soy un jugador del Barça», afirmó. Sobre la Liga de Campeones, añadió: «Es el objetivo principal, pero no el único. Él me explicó lo que el club necesitaba y he venido para demostrarlo. Para mí es un paso enorme; es un club diferente a cualquier otro del mundo».



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    Inspirados por Messi y Ronaldinho

    Adeyemi admitió que el interés del Barcelona le sorprendió, dada su forma en los meses anteriores, pero atribuye a Flick la confianza para dar el salto. «Cuando me enteré, no me lo podía creer; mi última temporada no fue la mejor. Flick ha sido un gran apoyo; me dijo que lo diera todo. Me impresionó mucho. Para mí, es una oportunidad única. Mis referentes en el Barça son Messi y Ronaldinho, aunque hay muchos otros», explicó el delantero, citando a dos de las figuras más destacadas de la historia blaugrana.

    La pasada temporada con el Borussia Dortmund fue regular: marcó 10 goles y dio 6 asistencias en 39 partidos. Ayudó al equipo a ser subcampeón de la Bundesliga, aunque cayeron pronto en Copa (octavos) y en la fase eliminatoria de la Champions.


  • Lamine Yamal Barcelona 2026Getty Images

    Yamal recibe el respaldo del Balón de Oro

    La llegada de Adeyemi destaca por su compenetración con Yamal, prodigio de 19 años. Elogió su potencial, pero fue sensato sobre las comparaciones con Messi y sus opciones al Balón de Oro: «A Lamine no le importaría que dijera que es difícil alcanzar el nivel de Messi. Lamine juega con mucha libertad. Solo debe seguir su propio camino, y ¿por qué no ganarlo?», añadió en referencia al Balón de Oro.

    Su compenetración será clave para que el Barcelona aspire a títulos esta temporada. Yamal regresa en plena forma tras ganar el Mundial con España y liderar al Barça a la Liga y la Supercopa con 24 goles y 18 asistencias en 45 partidos. «Es un futbolista increíble; conecto bien con él. Marca goles y hay que pasarle el balón. Espero compenetrarme bien con él y con el resto del equipo», añadió Adeyemi.

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    ¿Y ahora qué?

    Adeyemi concluyó reiterando su concentración en la tarea que tiene entre manos y su ilusión por empezar a competir en un entorno tan exigente. «He podido ver a los jugadores, pero no me ha preocupado el traspaso. No me he dado vueltas al tema. He visto los entrenamientos y estoy deseando unirme. Esto es fútbol, es mi trabajo y me ha encantado estar aquí», afirmó. Su primera sesión de entrenamiento está programada para el viernes; espera empezar con buen pie y convertirse pronto en un fijo de un equipo diseñado para dominar en casa y en el extranjero.

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