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¿Es demasiado pronto para el año que viene? Se insta al Manchester United a evitar la «excusa» de la lucha por el título de la Premier League, mientras el antiguo asistente de Sir Alex Ferguson explica las ventajas de mantener a Michael Carrick en el equipo
Ferguson se retiró tras conquistar su decimotercer título de la Premier League
Desde la marcha de Ferguson en 2013 con su decimotercer título, el United no ha vuelto a alcanzar ese nivel. Nadie preveía entonces la caída de los «Diablos Rojos».
La temporada pasada tocaron fondo al quedar 15.º, perder la final de la Europa League y quedarse sin clasificación para competiciones europeas. Desde entonces han seguido los cambios en el banquillo: Rubén Amorim fue despedido el 5 de enero.
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Proyecto 150: ¿Podrá el Manchester United ganar otro título antes de 2028?
Carrick, campeón de la Premier League y la Liga de Campeones, aceptó el rescate poco después de la decisión. Las riendas quedaron en manos de un hombre acostumbrado a trabajar bajo presión y a cumplir las expectativas en Old Trafford.
Ha sacado al equipo del letargo con triunfos sobre Manchester City y Arsenal, sumando 10 victorias y solo dos derrotas en 14 partidos.
El United es tercero y se encamina hacia la Liga de Campeones 2026-27. Quiere brillar en Europa, pero ¿hará lo mismo en casa?
Queda trabajo en la plantilla de cara a la próxima ventana de fichajes, pero las señales alentadoras indican que unos pocos retoques podrían permitir a la directiva cumplir el «Proyecto 150», con el United ansioso por sumar otro título antes de su gran aniversario en 2028.
¿Serán los Red Devils candidatos al título de la Premier League la próxima temporada?
Al ser preguntado sobre si el United podría volver a ser un serio aspirante al título ya en la próxima temporada, Meulensteen —que formó parte del cuerpo técnico de Ferguson durante tres campañas en las que el equipo se alzó con el título— declaró a GOAL en una entrevista exclusiva para Best Betting Bonuses: «En mi opinión, podrían lograrlo si fichan a los jugadores adecuados y mantienen a los que deben conservar para reforzar el equipo.
Solo hay que ver los últimos 14 o 15 partidos que ha dirigido Michael Carrick: en la Premier League han demostrado que pueden ganar a cualquiera.
Con una plantilla más fuerte el año que viene, ¿por qué no? No creo que sea una excusa decir que es demasiado pronto.
«Michael Carrick ya está, básicamente, haciendo la pretemporada para la próxima temporada, si sigue al mando. No es que empiece de cero, sino que sigue construyendo sobre lo que ya ha creado».
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Carrick, favorito para ser entrenador titular en Old Trafford
Tras asumir el reto de enderezar el rumbo del Manchester —mientras se espera a un entrenador más experimentado para el verano—, Carrick es ahora el favorito para firmar un contrato indefinido en Old Trafford.
Su estabilidad y continuidad, bajo un técnico que conoce la filosofía del United, beneficiarán al grupo. Sin embargo, queda por ver si los esfuerzos de Louis van Gaal, José Mourinho y otros quedarán eclipsados cuando los Red Devils transformen su potencial en resultados concretos.