¿Es demasiado pronto para el año que viene? Se insta al Manchester United a evitar la «excusa» de la lucha por el título de la Premier League, mientras el antiguo asistente de Sir Alex Ferguson explica las ventajas de mantener a Michael Carrick en el equipo

Carrick, campeón de la Premier League y la Liga de Campeones, aceptó el rescate poco después de la decisión. Las riendas quedaron en manos de un hombre acostumbrado a trabajar bajo presión y a cumplir las expectativas en Old Trafford.

Ha sacado al equipo del letargo con triunfos sobre Manchester City y Arsenal, sumando 10 victorias y solo dos derrotas en 14 partidos.

El United es tercero y se encamina hacia la Liga de Campeones 2026-27. Quiere brillar en Europa, pero ¿hará lo mismo en casa?

Queda trabajo en la plantilla de cara a la próxima ventana de fichajes, pero las señales alentadoras indican que unos pocos retoques podrían permitir a la directiva cumplir el «Proyecto 150», con el United ansioso por sumar otro título antes de su gran aniversario en 2028.