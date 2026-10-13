Pese a conseguir un contrato permanente tras llevar al United al tercer puesto la pasada temporada, Carrick ha tenido un comienzo desastroso en la campaña 2026-27. El Manchester United ocupa actualmente la 13.ª posición en la Premier League, con una sola victoria en sus seis primeros partidos. Las esperanzas de remontar el vuelo sufrieron otro golpe con el reciente empate 1-1 ante un Tottenham Hotspur que jugaba con diez futbolistas.

Las competiciones de copa nacionales tampoco han ofrecido un respiro. El Brighton eliminó sin contemplaciones al United de la Copa de la Liga en su primer partido, lo que agravó el pesimismo en Manchester. Esta mala racha contrasta con el optimismo que rodeó el nombramiento permanente de Carrick tras la marcha de Ruben Amorim a principios de este año.



