«¡Es demasiado fácil culpar a Cristiano Ronaldo!»: Michael Owen respalda al portugués para que callen a los críticos e iguale el hat-trick de Lionel Messi en el próximo partido del Mundial

El flojo resultado de Portugal en el Grupo K reavivó el debate, sobre todo porque Messi había marcado tres goles apenas un día antes. El capitán argentino firmó un brillante hat-trick en la victoria 3-0 sobre Argelia, que mantiene a su selección en la lucha por el bicampeonato tras el título de 2022 en Catar.

Sin embargo, en un artículo para el Daily Mail, Owen rechazó la narrativa negativa que rodea al veterano de 41 años. «A Cristiano Ronaldo no le ayudó que Lionel Messi marcara un hat-trick la noche antes de que jugara Portugal, pero no voy a sumarme a las críticas hacia él», escribió.