«Es culpa mía»: Gianluigi Buffon admite su responsabilidad en la tarjeta roja que Zinedine Zidane recibió por cabezazo a Marco Materazzi en la final del Mundial 2006

Mientras el mundo miraba el balón, Buffon vio el altercado entre Zidane y Materazzi. El portero admitió que fue decisivo para que los árbitros sancionaran a la leyenda del Real Madrid tras el golpe, pues el juez de línea no lo vio.

«Estaba a unos 15 metros y oí el golpe», recordó. «Si se lo hubiera hecho a otro, lo habría dejado inconsciente. El juez de línea no lo vio; solo yo lo presencié. Así que corrí a avisar al árbitro y al asistente. Materazzi estaba en el suelo, Zidane inmóvil y yo protestaba, hasta que pararon el partido».

Al preguntarle por el incidente, el exguardameta de la Juventus bromeó: «Es culpa mía».