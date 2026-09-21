En una entrevista con el diario español AS, Mbappe reflexionó sobre su historia compartida con Zidane. El nuevo seleccionador sustituyó a Deschamps el viernes y se hizo cargo de Francia antes de su partido de la Nations League contra Turquía.

Mbappe recordó su primer encuentro y declaró: "Fue la primera persona que me recogió para llevarme al Real Madrid, a la ciudad deportiva. Tenía 13 o 14 años, así que fue hace mucho tiempo. Ahora es mi seleccionador. Es como una película, pero es increíble. Es real". Francia ha comenzado su preparación con Zidane con un optimismo renovado.