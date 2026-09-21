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«Es como una película»: Kylian Mbappe reflexiona sobre su cinematográfico reencuentro con Zinedine Zidane 15 años después de su prueba con el Real Madrid
Un reencuentro cinematográfico para Mbappe y Zidane
En una entrevista con el diario español AS, Mbappe reflexionó sobre su historia compartida con Zidane. El nuevo seleccionador sustituyó a Deschamps el viernes y se hizo cargo de Francia antes de su partido de la Nations League contra Turquía.
Mbappe recordó su primer encuentro y declaró: "Fue la primera persona que me recogió para llevarme al Real Madrid, a la ciudad deportiva. Tenía 13 o 14 años, así que fue hace mucho tiempo. Ahora es mi seleccionador. Es como una película, pero es increíble. Es real". Francia ha comenzado su preparación con Zidane con un optimismo renovado.
- AFP
Adaptándose a la vida sin Didier Deschamps
El relevo en el banquillo marca el final de una era, ya que los 14 años de Deschamps en el cargo llegaron a su fin después de que Francia sufriera una derrota en semifinales ante España en el Mundial de julio.
Al hablar sobre la transición, Mbappe expuso las ambiciones del equipo: «Estamos empezando un nuevo proceso con Francia. Tenemos dos años para preparar la Eurocopa y ahora mismo estamos centrados en eso. Es una nueva era con un nuevo entrenador. Se acerca la Nations League, cuatro partidos, y veremos cómo van. Va a ser algo nuevo para todos porque todo lo que hemos conocido es a Deschamps. Va a ser un cambio para nosotros, pero creo que todo va a salir muy bien».
El Real Madrid tropieza contra el Atlético de Madrid
Lejos de los compromisos internacionales, Mbappe ha disfrutado de un prolífico inicio de temporada, con ocho goles en ocho partidos. Sin embargo, el Real Madrid sufrió un revés el domingo al caer por 2-1 en el derbi ante el Atlético de Madrid. La derrota deja al técnico del Real Madrid, Jose Mourinho, y a su plantilla a seis puntos del Barcelona en La Liga.
A pesar de que Mourinho criticó a los árbitros, Mbappe rechazó entrar en la polémica. «Tengo mi opinión, pero me la guardo para mí. Nunca he sido ese tipo de jugador y no voy a empezar ahora», explicó Mbappe. «El árbitro es humano y comete errores, y hubo errores, pero no quiero entrar en eso».
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¿Qué le espera a Francia y al Real Madrid?
Zidane se hará cargo de Francia por primera vez cuando viaje para enfrentarse a Turquía en Izmit. Después de ese choque de la Liga de Naciones, la selección continuará su ajetreado parón internacional con partidos contra Bélgica e Italia.
Mientras tanto, Mbappe deberá volver a centrarse rápidamente en sus compromisos con el club tras el parón, ya que el Real Madrid aspira a recortar distancias con el Barcelona y volver a la senda de la victoria.
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