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Erling Haaland(C)Getty Images
Yosua Arya

Traducido por

«¡Es como una final!»: Erling Haaland lanza un aviso al Arsenal antes del gran duelo contra el Manchester City

E. Haaland
Manchester City
Premier League
Manchester City vs Arsenal
Arsenal

Erling Haaland ha calificado el enfrentamiento entre el Manchester City y el Arsenal como una «final» que podría decidir la lucha por el título de la Premier League. El delantero noruego advirtió a los Gunners de que el City se toma cada partido que le queda como un partido a vida o muerte en su lucha por conseguir el quinto título en seis años.

  • Haaland se prepara para el duelo

    El emblemático delantero del City ha resaltado la importancia del partido del domingo contra los Gunners. Ambos equipos se medirán en un duelo que, según muchos, definirá la lucha por el título en la recta final de la temporada.

    El Arsenal cayó ante el Bournemouth, mientras que el City venció al Chelsea y recortó la ventaja a seis puntos, con un partido menos.

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  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    «Es como una final», afirma Haaland

    Antes del partido, el jugador de 25 años afirmó que el City muestra una mentalidad de eliminatoria, decidida y letal. Aseguró que la presión por el título motiva a los jugadores del Etihad.

    «Siempre es una bonita lucha y, como he dicho, siempre es bueno jugar contra los mejores porque es algo que quieres hacer», declaró Haaland a Sky Sports. «Sin duda, es un partido importantísimo. Todos sabemos lo importante que es este partido. Es como una final».

  • La presión de la recta final

    Haaland afirmó que el equipo ya asume cada partido de Liga como una final. Citó la victoria 3-0 sobre el Chelsea de la semana pasada como el nivel a mantener hasta mayo, mientras buscan dar vuelta la pelea por el título.

    «El partido contra el Chelsea fue una final, y ahora tendremos una cada fin de semana durante las próximas seis semanas. Es un encuentro enorme, quizá el más importante, así que ojalá sea increíble. Estos son los partidos que quieres jugar y los momentos en los que quieres estar».

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Los campeones se enfrentan a la prueba definitiva por el título

    El City encara la recta final con siete partidos por delante, uno más que el Arsenal. Los Gunners han liderado casi toda la temporada, pero la actual racha del City muestra que recupera su ritmo primaveral en el momento clave.

    El duelo contra los londinenses es su prueba más exigente antes del cierre liguero. Después, el City afrontará un calendario más favorable, pero primero debe superar la presión de medirse al equipo de Mikel Arteta, ávido de acabar con su sequía de títulos.

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