El césped de Nueva York/Nueva Jersey ha recibido críticas durante el Mundial 2026. Los New York Giants y los New York Jets juegan allí sobre césped artificial, pero para el torneo se cubrió con arena y se colocó césped natural encima.

«Ya durante el calentamiento se mirarán y se preguntarán qué es eso», afirmó Kramer, refiriéndose a los jugadores de los dos finalistas, para quienes será su primera aparición en el MetLife Stadium. «En realidad, eso no es aceptable para el césped de una final del Mundial», subrayó, y añadió que las difíciles condiciones del terreno suponen una desventaja para los españoles.