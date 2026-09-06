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«Es como un caballo frisón»: Luciano Spalletti se deshace en elogios hacia el «estatuario» Nick Woltemade, cedido por el Newcastle, pero advierte de que el delantero debe adaptarse a su nuevo papel en la Juventus
La comparación con el caballo frisón
En una colorida valoración de los atributos físicos y mentales de Woltemade, Spalletti trazó una comparación singular con una raza concreta de caballo. El veterano entrenador, conocido por sus descripciones idiosincrásicas, parece creer que el delantero posee una rara mezcla de potencia y dulzura.
«¿Qué tipo de caballo es? Yo tengo un frisón, se me parece mucho. Es estatuario, inspira un poco de miedo desde el punto de vista físico y luego es muy dulce y se deja acariciar y montar. Se vuelve muy bueno también en la relación con sus compañeros. Aguanta bien físicamente y, desde que lo conocí, no ha parado de sonreír. Está muy feliz de estar aquí, y eso ya es algo grande», dijo Spalletti a Tuttosport.
- AFP
La adaptación táctica y el papel del goleador
A pesar de los elogios encendidos hacia su personalidad, Spalletti no tardó en señalar que Woltemade debe evolucionar su juego para adaptarse a las necesidades específicas del sistema de la Juventus. En la Premier League y durante su etapa en Alemania, Woltemade mostró a menudo preferencia por participar en la elaboración del juego, un rasgo que Spalletti quiere ver encauzado de forma más efectiva dentro del área. El técnico italiano quiere que el jugador cedido se convierta más en un especialista en la definición que en un mediapunta con libertad de movimientos.
Spalletti reconoció que es raro encontrar a un jugador de esa altura que además se sienta cómodo con el balón en los pies en espacios reducidos, pero insistió en que el objetivo principal debe ser la productividad en el último tercio. "Con Nick puedes jugarle el balón al pie, sabe jugar en horizontal y también puede ser utilizado en vertical porque tiene este físico y esta altura. Normalmente es difícil encontrar estos dos mundos en un mismo jugador", señaló.
"El de 2 metros quizá es un definidor en el área, pero luego tiene menos capacidad de asociación sobre el campo. En cambio, él tiene ambas cosas y además tiene esta gran cualidad de ser muy alegre y muy festivo también en la manera en que se comporta sobre el campo".
Encontrando un sitio en el once de la Juventus
El camino hacia un puesto en el once de la Juventus no está exento de obstáculos. Las primeras señales de la temporada sugieren que Spalletti tiene preferencia por Randal Kolo Muani como su principal delantero centro. Esto ha empujado ocasionalmente a otros atacantes a roles más retrasados, como se vio cuando Jonathan David fue utilizado como mediapunta contra el Parma antes de su salida. La versatilidad de Woltemade significa que, en teoría, podría ocupar ese vacío creativo, especialmente dada su calidad técnica.
"Puedo ayudarle con la presión que encontrará en este club, aunque partimos con una ventaja porque tiene los mismos colores que vistió en el equipo anterior (Newcastle). Le dije que estábamos esperando a un jugador de este nivel y de esta calidad", dijo Spalletti.
"Trae consigo el contexto de la Premier League, donde todo es más físico, más rápido y más decidido en términos de situaciones de juego. Traer un poco de la Premier League a nuestro equipo eleva nuestro nivel. Estamos contentos", concluyó Spa;letti.
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Cambio estratégico de Zirkzee a Woltemade
La búsqueda de un nuevo referente para el ataque de la Juventus dio varios giros antes de que el club acabara decantándose por Woltemade. En un principio, al gigante italiano se le vinculó con fuerza con un movimiento por Joshua Zirkzee, y los informes sugieren que seguía muy de cerca la situación del neerlandés en el Manchester United. Sin embargo, a medida que avanzaba el mercado, las exigencias de Spalletti se volvieron más específicas: deseaba una presencia tradicional en el área, y existían dudas de que la tendencia de Zirkzee a bajar a recibir encajara perfectamente con el planteamiento táctico previsto.
«Hay dinámicas que necesitas conocer, descubrir poco a poco; existe la posibilidad de ir a por jugadores que el equipo de scouting ha detectado y analizado. No estamos en condiciones de pagar lo que quieren otros clubes, así que haber completado la plantilla y haber adaptado e incorporado a Woltemade y Pape Sarr en los últimos días del mercado de fichajes significa que hemos hecho bien las cosas», concluyó Spalletti.
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