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«Es capaz de hacer literalmente cualquier cosa»: Antoine Semenyo cuenta lo mucho que le ha impresionado Rayan Cherki desde que se incorporó al Manchester City
Una lección magistral en el Etihad
La marcha del City hacia un posible título continuó con una contundente goleada al Liverpool en el Etihad Stadium. Aunque Erling Haaland acaparó los titulares con su hat-trick, Semenyo no tardó en centrar la atención en Cherki. El exjugador del Lyon no ha perdido el tiempo para dejar huella en Manchester, aportando la chispa creativa que dejó a los visitantes hechos trizas. La química entre ambos quedó patente a lo largo del partido de cuartos de final, especialmente cuando un pase disimulado de Cherki permitió a Semenyo centrar para el segundo gol de Haaland.
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Semenyo quedó impresionado por el talento de Cherki
Tras la contundente actuación, Semenyo no escatimó elogios hacia su nuevo compañero. «Es uno de los mejores del mundo», afirmó el ghanés. «Es capaz de hacer literalmente cualquier cosa con el balón, así que me facilita mucho las cosas. Sé que va a bajar y que intentará encontrarme en profundidad o pasarme el balón a los pies, así que todo resulta más fácil».
Semenyo recordó sus primeros encuentros con el exjugador del Lyon durante los entrenamientos, donde la calidad técnica de Cherki destacó de inmediato. «Recuerdo mi primer día de entrenamiento», reveló. «Solo con algunas de las jugadas que hacía, pensé: “¿Qué tipo de jugador es este?”. Es un jugador de primer nivel. Creativo con el balón y eso nos encanta».
La reputación de inconformista
A pesar de su innegable brillantez, Cherki sigue siendo un personaje que se mueve al margen de lo convencional. En los últimos compases del partido, no pudo resistirse a hacer alarde de su repertorio de regates y jugadas de efecto, un hábito que, como es bien sabido, ha despertado la ira del entrenador Pep Guardiola en el pasado. El francés también consiguió dar que hablar al intercambiar la camiseta con Hugo Ekitike y lucirla mucho antes del pitido final. El banquillo del City le pidió rápidamente que se quitara la camiseta rival, una pequeña mancha en una tarde por lo demás perfecta.
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En busca del triplete nacional
La contundencia de la victoria sirve de advertencia a sus rivales de que el City está alcanzando su mejor momento en el momento perfecto. Con el triplete nacional firmemente a la vista, Semenyo cree que la plantilla está preparada para afrontar las semanas de gran presión que se avecinan. Ahora que la temporada entra en su fase decisiva, la mentalidad en el vestuario ha cambiado para afrontar cada partido como si fuera una eliminatoria. «Ahora es la parte más importante de la temporada, así que solo queremos ganar tantos partidos como podamos. Cada partido es una final ahora, así que solo tenemos que seguir esforzándonos y ver qué pasa», concluyó Semenyo.