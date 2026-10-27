Paolo Condó, el periodista italiano y representante de su país en la votación del Balón de Oro, reveló sus elecciones en la edición que coronó a Harry Kane con el galardón, la noche del lunes, por delante de Kylian Mbappé y Lamine Yamal.

En un artículo publicado por el diario italiano "Corriere della Sera", este martes, Condó explicó las razones por las que situó a Mbappé en lo más alto de sus elecciones, al considerar que un jugador excepcional como él no debería terminar su carrera sin ganar el Balón de Oro. También reveló el resto de sus elecciones en los tres primeros puestos, además de sus votos para el mejor portero, el mejor equipo y el mejor entrenador.

Sin embargo, la justificación del periodista italiano contiene un error llamativo, ya que afirmó que Mbappé superó a Kane en los dos torneos en los que compitieron, cuando los resultados indican lo contrario: el Bayern de Múnich eliminó al Real Madrid de la Liga de Campeones de Europa, además de que Inglaterra venció a Francia en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026.