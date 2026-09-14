El gol de Erling Haaland en el último derbi de Manchester devolvió a primer plano el asunto de los errores arbitrales en la Premier League, después de que la tecnología del VAR validara el tanto que decidió el encuentro a favor del Manchester City, antes de que el comité de árbitros de la Premier League reconociera que hubo un error en la valoración de la influencia de Enzo Fernández, jugador del City que se encontraba en posición de fuera de juego.
Tras el partido, el comité de árbitros admitió que el árbitro asistente de vídeo debería haber tratado la presencia de Fernández de forma diferente y haber pedido al colegiado que revisara la jugada en la pantalla del estadio, en un nuevo reconocimiento de un error arbitral que llegó después de que el partido terminara y su resultado quedara decidido.
Este suceso trae a la memoria una serie de errores arbitrales que ha vivido la Premier League durante los últimos años.