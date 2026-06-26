Errores impactantes... La tecnología del vídeo se convierte en una «lotería» en el Mundial

Hace unos días, todos se preguntaban si el vídeoarbitraje se usaba de forma distinta en el Mundial.

Tras una semana de decisiones extrañas, los aficionados aún no entienden cuándo interviene realmente el VAR.

BBC Sport analiza en un reportaje los aspectos más controvertidos del uso de la tecnología de vídeo en el Mundial, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

Desde la reclamación de Ghana de un penalti ante Inglaterra, la anulación del gol de Brasil contra Escocia y el primer tanto de Alemania frente a Ecuador, resulta difícil predecir sus decisiones.

Hasta ahora, las intervenciones del VAR en este Mundial son similares a las de la Premier League.

En la última Premier League la media fue de 0,29 intervenciones por partido, mientras que en el Mundial es de 0,28.

En cuanto a las revisiones en pantalla, la media fue de 0,15 veces por partido en la Premier y de 0,17 en el Mundial.