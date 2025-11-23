'¡Error raro semanal!' - Emiliano "Dibu" Martínez vuelve a fallar y provoca alivio entre los fans del Manchester United

Lammens se ha integrado sin sobresaltos en el equipo del United desde que desplazó a Altay Bayindir como portero titular en Old Trafford. De hecho, el United se mantiene invicto en los cinco partidos que el belga de 23 años ha arrancado, una racha que incluye una memorable victoria 2-1 sobre el Liverpool, campeón defensor de la Premier League.

Mientras tanto, Martínez no ha logrado mantener el nivel que mostró en temporadas anteriores. El campeón del mundo en 2022 falló al intentar despejar un balón aéreo después de que Gabriel Gudmundsson conectara el tiro libre de Sean Longstaff en el segundo palo.

Anton Stach presionó al guardameta del Villa y el balón terminó cayendo a los pies de Lukas Nmecha, quien solo tuvo que empujarla para adelantar al Leeds. Tras la revisión del VAR, el árbitro Robert Jones validó el tanto, que podría resultar vital en la lucha del Leeds por evitar el descenso.

Respecto a la revisión del VAR, la cuenta de Premier League Match Centre en X explicó: “La decisión de gol del árbitro fue revisada y confirmada por el VAR, con Gudmundsson habilitado en la acción. También se analizó la decisión de no señalar fuera de juego a Nmecha, ya que se consideró que no interfirió con Martínez después de que Stach jugara el balón. El contacto sobre Martínez previo al gol tampoco se interpretó como falta.”