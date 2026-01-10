En una revelación impactante en un evento para seguidores del Bayern a principios de esta semana, Karl admitió que "definitivamente" alberga la ambición de representar a los pesos pesados de La Liga, el Real Madrid, en algún momento de su carrera, para sorpresa de los aficionados en el Allianz Arena.

"El FC Bayern es un club muy grande", dijo Karl. "Es un sueño jugar allí. Pero en algún momento, definitivamente quiero ir al Real Madrid. Ese es mi club soñado, pero eso queda entre nosotros. Por supuesto, el Bayern es algo muy especial y es muy divertido."

Sin embargo, el director deportivo del Bayern, Christoph Freund, fue rápido en defender a Karl, diciendo que el mediocampista ofensivo se ha disculpado ante la directiva del club tras sus comentarios.

Hablando después del amistoso de mitad de temporada del equipo alemán contra el Red Bull Salzburg de Austria el martes, Freund dijo sobre la confesión de Karl sobre el traspaso: "Creo que eso es solo Lenny. Cualquiera que conozca a Lenny sabe eso. Así es como juega al fútbol también.

"Él lleva el corazón en la manga, no le importa un comino, como decimos por aquí, incluso en el campo. Habla como un chico de 17 años. Fue inmediatamente consciente de que fue desafortunado. Se disculpó al día siguiente y hablamos al respecto.

"Él dijo, 'Eso no es lo que quise decir en absoluto' - se siente extremadamente cómodo en el FC Bayern. Está realmente disfrutando este momento. De niño, tuvo una prueba con el Real Madrid - ese era su club soñado. Le preguntaron cuál era su club soñado además del FC Bayern. Tiene 17 años y está muy feliz en el FC Bayern. Y estamos muy contentos de que esté con nosotros."