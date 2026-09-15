Ricardo Larreina Amador
Traducido por
Ernesto Valverde rechaza la propuesta del Valencia mientras el club che recurre a candidatos alternativos para el puesto de entrenador vacante
El principal objetivo para el puesto de entrenador rechaza la oferta
La cúpula de Mestalla se movió con rapidez en busca de un nuevo entrenador tras los despidos de Corberan y del CEO Ron Gourlay el pasado fin de semana. Sin embargo, tal y como informó Marca, la principal opción del nuevo director deportivo, Braulio, no se concretará después de que Valverde rechazara la propuesta. Ese rechazo rotundo ha obligado al consejo del Valencia a explorar rápidamente alternativas en el mercado de entrenadores.
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Un técnico vasco expone su postura
Otras informaciones añaden que, aunque Valverde agradeció el interés del Valencia, se mantiene firme en su decisión de alejarse temporalmente de los banquillos. El exentrenador del Barcelona informó al director gallego de que no dirigirá a ningún equipo esta temporada, con la firme intención de respetar el parón que tenía previsto cuando dejó Bilbao. Ni siquiera su estrecha relación con Braulio desde su etapa juntos en Mestalla en 2012-13 logró convencerle.
El técnico interino supervisa la transición
La dirección deportiva del Valencia celebró reuniones telemáticas el lunes para evaluar a candidatos de reemplazo capaces de sacar al equipo del fondo de La Liga. Con un tiempo de preparación limitado de cara a los próximos compromisos, el técnico interino Oscar Sanchez se hará cargo del primer equipo ante el Alavés y la Real Sociedad. Los dirigentes del club siguen confiando en que otros perfiles preseleccionados puedan estabilizar eficazmente el vestuario durante este delicado periodo.
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El parón internacional ofrece un reinicio
El Valencia planea tener a su nuevo entrenador instalado antes del parón internacional, lo que le daría un periodo vital de tres semanas para llevar a cabo una efectiva «mini pretemporada». Internamente, este paréntesis se considera la oportunidad ideal para implantar nuevos métodos tácticos y estabilizar la plantilla. Además de mejorar el rendimiento sobre el terreno de juego, el técnico que llegue deberá identificar objetivos clave para reforzar una plantilla incompleta durante el mercado de enero.
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