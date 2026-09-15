¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
imago-sport-1077610741.jpgRicardo Larreina Amador
Adhe Makayasa

Traducido por

Ernesto Valverde rechaza la propuesta del Valencia mientras el club che recurre a candidatos alternativos para el puesto de entrenador vacante

E. Valverde
Valencia
Primera División

La búsqueda del Valencia de un sucesor permanente para Carlos Corberan ha sufrido un revés temprano después de que Ernesto Valverde rechazara formalmente la oferta del club para el banquillo. El exentrenador del Athletic Club sigue comprometido con un año sabático, lo que obliga al recién nombrado director deportivo Braulio Vazquez a centrar rápidamente su atención en objetivos alternativos.

  • El principal objetivo para el puesto de entrenador rechaza la oferta

    La cúpula de Mestalla se movió con rapidez en busca de un nuevo entrenador tras los despidos de Corberan y del CEO Ron Gourlay el pasado fin de semana. Sin embargo, tal y como informó Marca, la principal opción del nuevo director deportivo, Braulio, no se concretará después de que Valverde rechazara la propuesta. Ese rechazo rotundo ha obligado al consejo del Valencia a explorar rápidamente alternativas en el mercado de entrenadores.

    • Anuncios
  • Girona FC v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Un técnico vasco expone su postura

    Otras informaciones añaden que, aunque Valverde agradeció el interés del Valencia, se mantiene firme en su decisión de alejarse temporalmente de los banquillos. El exentrenador del Barcelona informó al director gallego de que no dirigirá a ningún equipo esta temporada, con la firme intención de respetar el parón que tenía previsto cuando dejó Bilbao. Ni siquiera su estrecha relación con Braulio desde su etapa juntos en Mestalla en 2012-13 logró convencerle.

  • El técnico interino supervisa la transición

    La dirección deportiva del Valencia celebró reuniones telemáticas el lunes para evaluar a candidatos de reemplazo capaces de sacar al equipo del fondo de La Liga. Con un tiempo de preparación limitado de cara a los próximos compromisos, el técnico interino Oscar Sanchez se hará cargo del primer equipo ante el Alavés y la Real Sociedad. Los dirigentes del club siguen confiando en que otros perfiles preseleccionados puedan estabilizar eficazmente el vestuario durante este delicado periodo.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Valencia CF v RCD Mallorca - La Liga EA SportsGetty Images Sport

    El parón internacional ofrece un reinicio

    El Valencia planea tener a su nuevo entrenador instalado antes del parón internacional, lo que le daría un periodo vital de tres semanas para llevar a cabo una efectiva «mini pretemporada». Internamente, este paréntesis se considera la oportunidad ideal para implantar nuevos métodos tácticos y estabilizar la plantilla. Además de mejorar el rendimiento sobre el terreno de juego, el técnico que llegue deberá identificar objetivos clave para reforzar una plantilla incompleta durante el mercado de enero.

Primera División
Alavés crest
Alavés
ALA
Valencia crest
Valencia
VAL