La cúpula de Mestalla se movió con rapidez en busca de un nuevo entrenador tras los despidos de Corberan y del CEO Ron Gourlay el pasado fin de semana. Sin embargo, tal y como informó Marca, la principal opción del nuevo director deportivo, Braulio, no se concretará después de que Valverde rechazara la propuesta. Ese rechazo rotundo ha obligado al consejo del Valencia a explorar rápidamente alternativas en el mercado de entrenadores.