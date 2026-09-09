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Erling Haaland y Enzo Maresca elogian a la «joya» Ayyoub Bouaddi tras deslumbrar ante el Manchester City en Oporto
Un adolescente impresiona en su debut
El Manchester City abrió su campaña en la fase de liga de la Champions League con una convincente victoria por 2-0 sobre el Porto en el Estadio do Dragao. Junto al doblete decisivo de Haaland en la segunda parte, la sensación adolescente Bouaddi llamó la atención con una actuación imponente en el centro del campo en su primera titularidad. El jugador de 18 años llevó la batuta del partido al completar 54 de sus 55 pases, además de registrar siete recuperaciones de balón, antes de dejar su sitio a Mateo Kovacic en el minuto 76.
- Anadolu Agency
Maresca elogia una actuación serena
Maresca se mostró encantado con la determinación colectiva exhibida en una exigente salida europea, destacando la calidad y la profundidad de las que dispone en toda su plantilla. Al valorar la actuación general tras el partido, el técnico italiano declaró a Amazon Prime: "Creo que podríamos haber marcado más goles, especialmente en la primera parte, pero en líneas generales creo que merecimos ganar el partido.
"Creamos suficientes ocasiones para ganar el partido. No concedimos mucho. Es normal venir aquí y conceder algunas ocasiones porque es normal, así que en general estoy contento con la actuación. Creo que tengo suerte porque toda la plantilla está formada por buenos jugadores; para un entrenador es fácil porque puedes dar minutos a todos, y esta noche creo que los chicos que estuvieron dentro estuvieron muy bien".
Centrando su atención en la impasible actuación de Bouaddi en un gran escenario, Maresca reservó un elogio especial para el adolescente: "Lo bueno es que de Erling [Haaland], Ruben [Dias], Mateo [Kovacic] esperas cómo gestionar este partido, pero Ayyoub Bouaddi nunca entró en pánico. Estuvo muy bien y creo que la actuación fue increíble".
Haaland califica al centrocampista de «joya»
Actuando con total compenetración junto a Enzo Fernandez, Bouaddi ya había dejado una impresión duradera en las estrellas del primer equipo del City mucho antes de saltar al césped en Oporto. Elogiando el potencial en bruto del joven antes de compartir una queja en tono distendido por un pase que no le dio, Haaland comentó: "Creo que hizo un muy buen partido. En las últimas semanas de entrenamiento, le dije al presidente que ha sido increíble, así que creo que tenemos una joya aquí. Pero, para ser sincero, creo que debería haberme filtrado ese pase en la segunda parte cuando estaba completamente solo. Estaba un poco enfadado, así que se lo voy a decir ahora mismo, hizo un buen partido, excepto por ese pase".
- Photo Players Images
Se acerca el derbi de Mánchester
La victoria en Portugal amplía el impecable inicio del City hasta las cuatro victorias consecutivas en todas las competiciones esta temporada. La fortaleza del equipo de Maresca se pondrá a prueba al límite cuando se mida a su rival local, el Manchester United, en la Premier League este fin de semana. La convincente prueba de Bouaddi en el centro del campo refuerza significativamente sus opciones de tener protagonismo con regularidad en medio de un exigente calendario otoñal.
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