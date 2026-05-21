Erling Haaland vs. Harry Kane: ¿Quién es el mejor ‘9’ del mundo? John Arne Riise explica por qué la estrella del Manchester City y de Noruega supera al goleador del Bayern Múnich y de Inglaterra

En la temporada 2025-26, Haaland aspira a su tercer título de máximo goleador de la Premier League y podría superar el récord de Mohamed Salah y Thierry Henry, convirtiéndose en el primer jugador con cinco trofeos de máximo anotador en la máxima categoría del fútbol inglés.

Tiene un contrato en el Etihad Stadium hasta 2034; si lo cumple, amenazará el récord de goles de Alan Shearer.

En su momento, Kane parecía destinado a alcanzar esa marca tras ascender al segundo puesto con 213 tantos, pero ahora el camino está libre para que Haaland pase de 112 a superar los 260.

Se ha sugerido que Kane podría regresar a Inglaterra, pues aún no renueva con el Bayern, aunque antes afrontaría otros retos.

Lo cierto es que ambos seguirán siendo fuerzas formidables en el área y candidatos al Balón de Oro.