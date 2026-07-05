NRK: «Erling Haaland ha llevado a Noruega a lo más alto».

VG: «Örjan Nyland fue un muro antes de que Erling Braut Haaland hiciera historia. Noruega nunca había llegado a cuartos, pero nunca había tenido a Haaland».

Dagbladet: «Un terremoto. Noruega ha eliminado a Brasil del Mundial. Sí, has leído bien. Es el mayor logro deportivo noruego de todos los tiempos».

Aftenposten: «ALELUYA. Una noche histórica en el Mundial. Hemos derrotado a Brasil. La aventura futbolística de Noruega alcanza cotas insospechadas y el mundo entero la vive con emoción».