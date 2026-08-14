Durante su campaña de debut con el City, el prolífico delantero marcó 36 goles en 38 partidos de la Premier League para superar los 32 goles de Mohamed Salah (2017-18), así como los registros de 34 tantos fijados por Andy Cole (1993-94) y Alan Shearer (1994-95) en campañas de 42 partidos. En el escenario internacional, se convirtió en el máximo goleador histórico de la Liga de Naciones de la UEFA con 19 goles entre septiembre de 2020 y noviembre de 2024. Además, su manita ante el RB Leipzig el 14 de marzo de 2023 igualó el récord de goles en un solo partido de la Champions League, en poder de Lionel Messi y Luiz Adriano, junto con un aumento de 24 millones de seguidores en Instagram durante el Mundial.