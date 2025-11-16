¡Erling Haaland se dirige al Mundial 2026! La máquina de goles del Manchester City marca un doblete mientras Noruega vence a Italia para asegurar su lugar

De cara a este encuentro, Noruega tenía una ventaja de tres puntos sobre los italianos, junto con una diferencia de goles significativamente superior. Y parecía que Italia se lo tomó como algo personal, ya que salieron con fuerza antes de tomar la delantera en el minuto 11 gracias a un remate astuto de Francesco Pio Esposito el domingo por la noche. El joven de 20 años debería haber hecho el 2-0 poco antes del descanso, pero no pudo mantener su cabezazo en el objetivo estando en una muy buena posición en San Siro.

Noruega, que apenas pudo hacerle frente a sus anfitriones, mostró signos de vida en la segunda mitad cuando Alexander Sorloth lanzó disparos contra el lateral de la red y por encima del travesaño. Y cuando el impulso estaba cambiando a favor del equipo visitante, Antonio Nusa corrió 20 yardas con el balón antes de desatar un feroz disparo que superó a Gianluigi Donnarumma en el minuto 63.

Tanto Donnarumma como el portero noruego Orjan Nyland hicieron paradas importantes hacia el final, pero fue un momento de brillantez de Haaland en el minuto 78 lo que separó a ambos equipos cuando voleó el centro elevado de Oscar Bobb. Justo un minuto después, el jugador de 25 años hizo el 3-1 al colocar el balón hábilmente en la red desde cerca. El suplente Jorgen Strand Larsen dobló un acabado limpio en la esquina en el tiempo de descuento de la segunda mitad cuando Noruega ganó de manera contundente los ocho partidos de su grupo, mientras que Italia tendrá que clasificar para el Mundial a través de los play-offs.