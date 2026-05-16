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«Erling Haaland marcará»: Pep Guardiola asegura que el delantero del Manchester City romperá la maldición de Wembley en la final de la FA Cup contra el Chelsea
El delantero se enfrenta a la maldición de Wembley
A pesar de sus 161 goles con el City, Haaland aún no ha marcado en el estadio nacional. El noruego de 25 años no ha marcado en 15 semifinales y finales con el club, incluidos ocho partidos y 601 minutos en Wembley. El City busca romper esa racha en su cuarta final consecutiva de la FA Cup, tras caer en las dos últimas ante Manchester United y Crystal Palace.
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Guardiola augura un avance histórico
En la rueda de prensa previa al partido, Guardiola respondió con humor sobre la falta de goles de su delantero en los encuentros clave.
El técnico español se mostró satisfecho con la estadística y garantizó el fin de la sequía. «Bien, me gustan estas preguntas. Mañana va a suceder; el rival no me lo pregunta, aquí está bien. Mañana marcará», afirmó.
En busca del doblete nacional
El City, gran favorito, llega a esta eliminatoria ante un Chelsea en crisis que podría quedarse sin Europa. Tras ganar la Carabao Cup 2-0 al Arsenal en marzo, Guardiola aspira a un doblete copero y, si gana la liga, a un triplete nacional. Además, el City mantiene un invicto de 13 partidos frente a los londinenses desde la final de la Liga de Campeones de 2021.
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Los trofeos que decidirán la temporada están en juego
Tras la final del sábado, el City debe centrarse de inmediato en la lucha por la Premier League contra el Arsenal. Al equipo de Guardiola solo le quedan dos partidos para superar al líder y lograr un histórico triplete nacional. Para el Chelsea, esta final es la última oportunidad de ganar un título y salvar una temporada 2025-26 decepcionante.