En la rueda de prensa previa al partido, Guardiola respondió con humor sobre la falta de goles de su delantero en los encuentros clave.

El técnico español se mostró satisfecho con la estadística y garantizó el fin de la sequía. «Bien, me gustan estas preguntas. Mañana va a suceder; el rival no me lo pregunta, aquí está bien. Mañana marcará», afirmó.