AFP
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Erling Haaland mantiene su perfecto registro goleador contra el Crystal Palace mientras el renovado delantero adelanta al Manchester City
Haaland deslumbra con un nuevo look
El delantero del Manchester City Haaland se ha asegurado de que su nombre sea el primero en el marcador esta temporada, al firmar el gol inicial en un tenso duelo en Selhurst Park. El atacante noruego llamó la atención antes del saque inicial, al estrenar un corte de pelo considerablemente más corto después de optar por recortar su característica melena rubia durante el parón veraniego.
El gol llegó en el minuto 43 tras un periodo de presión sostenida de los visitantes. Haaland mostró su habitual instinto depredador, elevándose por encima de todos en una abarrotada área para rematar de cabeza con potencia un centro. El balón se coló en la escuadra, sin dar ninguna opción al portero del Crystal Palace, y dio al equipo de Enzo Maresca una merecida ventaja justo antes del descanso. Haaland añadió después su segundo de la noche y el cuarto del City a seis minutos del final, al aprovechar un pase de Phil Foden con un potente disparo con la izquierda que acabó en la portería de Dean Henderson.
- Getty Images Sport
Récord imparable contra el Crystal Palace
El gol de Haaland en Selhurst Park prolonga una extraordinaria racha de dominio individual contra el Crystal Palace. Con sus dos goles, el exjugador del Borussia Dortmund ha marcado ya en sus cinco visitas a este estadio concreto. Su afinidad por jugar contra el conjunto del sur de Londres está bien documentada, pero su regularidad en este duelo ha alcanzado cotas pocas veces vistas en la era moderna de la máxima categoría inglesa.
Estadísticamente, las cifras son aún más asombrosas al observar su balance global en su carrera contra este rival en particular. Haaland ha marcado ya en sus seis partidos de la Premier League contra el Crystal Palace, con un total de diez goles en esos encuentros, según The Athletic.
Según Opta, su notable registro en agosto añade otra capa a su dominio. Haaland ha marcado ya 24 goles en la Premier League en agosto en solo 16 apariciones, y solo Andrew Cole (25 en 44 partidos) ha marcado más en ese mes.
Una nueva era bajo Enzo Maresca
El partido también supone un hito importante para el nuevo entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, que busca implantar su propia filosofía táctica en el Etihad Stadium. Ver a su delantero estrella estrenarse tan pronto en la temporada supondrá un gran impulso para el técnico italiano.
El gol de Haaland calmó los nervios de un Manchester City que había afrontado un inicio frenético del encuentro. Rayan Cherki amplió después la ventaja del City con goles en los minutos 54 y 59, ayudando a su equipo a superar el contratiempo de encajar tras un error del portero Gianluigi Donnarumma.
El de siempre, Haaland
Como era de esperar, el gol provocó una reacción inmediata tanto de aficionados como de analistas, muchos de los cuales tenían curiosidad por ver si el corte de pelo afectaría a su suerte. Una publicación en redes sociales bromeó con que «El corte de pelo nos tuvo preocupados por un segundo» antes de celebrar que era el «mismo Haaland de siempre» una vez que el balón acabó en el fondo de la red.
Para el Crystal Palace, el gol fue una imagen familiar y dolorosa. A pesar de todos sus esfuerzos por frustrar al vigente campeón, volvió a verse superado por el movimiento y la fortaleza aérea de un jugador que parece destinado a batir todos los récords goleadores habidos y por haber.
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