¡El singular hat-trick de Erling Haaland! El delantero del Manchester City logra un récord de la Champions League gracias a un gol contra su antiguo club, Borussia Dortmund

Erling Haaland ha tenido un comienzo arrollador de temporada tanto para el club como para el país. El internacional noruego llegó al partido del miércoles habiendo marcado 17 veces en 13 partidos de la campaña 2025-26, fallando sólo en anotar en las derrotas de liga contra Tottenham y Aston Villa.

El jugador de 25 años disparó imparable ante Gregor Kobel tras ser asistido por Jeremy Doku a la media hora de juego, mientras el Manchester City se adelantaba cómodamente 2-0 sobre Dortmund en la primera mitad en el Etihad Stadium. Phil Foden abrió el marcador para los Cityzens a mitad de la primera parte mientras el City buscaba conseguir su tercera victoria consecutiva en todas las competiciones.

El equipo de Pep Guardiola ha tenido un comienzo invicto en su campaña de la Champions League, ya que un empate 2-2 en Mónaco se intercaló entre un triunfo en casa por 2-0 sobre el Napoli y una victoria por 2-0 en el equipo español Villarreal. Haaland ha marcado en los cuatro partidos europeos para el City esta temporada, y combinado con su doblete contra el Real Madrid en casa la temporada pasada, vio al delantero escribir su nombre en los libros de historia.