'¡Nadie puede acercarse a ellos!' - Erling Haaland del Manchester City, desmiente la afirmación de Pep Guardiola de que está al mismo nivel que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo
Haaland no está de acuerdo con Guardiola
Si bien sin duda halagado por la comparación de Pep Guardiola, quien supervisó el ascenso de Lionel Messi de ser un adolescente talentoso a una megastar definitoria de la historia durante cuatro años a cargo del Barcelona, Erling Haaland optó por rechazar la idea de que está igualando a uno o ambos de los grandes de todos los tiempos.
"¡No, en absoluto!" insistió cuando los periodistas le plantearon los comentarios de Guardiola. "Nadie puede acercarse a esos dos, así que no…"
Agregó: "Soy solo Erling, un chico noruego que marca goles. Eso no cambiará."
Guardiola: Por supuesto que está al nivel de Messi y Ronaldo.
Después de que Haaland anotara dos veces contra el Bournemouth, Guardiola minimizó la idea de que el Manchester City dependa demasiado del delantero noruego para los goles. Ningún otro jugador del equipo ha anotado más de una vez en la Premier League esta temporada, y su segundo máximo goleador es "gol en propia puerta" (2).
El argumento de Guardiola después de ese partido es que tener a alguien tan dominante como Haaland en un equipo naturalmente hará que ese individuo domine el marcador.
"Esto es lo que pasa si juegas con Messi o Ronaldo, su influencia es tan grande", dijo el entrenador.
"¿Ves los números de ese chico? Por supuesto que está a ese nivel. Messi y Ronaldo lo han hecho durante 15 años, pero este es el nivel. El primer gol, la forma en que dispara el balón, es como 'voy a marcar'. Tiene ese hambre. Es de primera. Dije lo increíblemente entrenable y manejable que es.
"A veces soy duro con Haaland, pero él tiene la mente abierta. Vive para los goles y a veces la presión no se puede sostener durante 90 minutos, pero eso es normal. Sin él sería difícil para ser honesto, pero tenemos la suerte de que Omar ha vuelto, y tenemos jugadores en forma, es bueno."
Haaland en camino a más de 60 goles
Haaland ya tiene el récord de goles en una sola temporada de la Premier League, anotando 36 veces durante la campaña 2022-23. A su tasa actual de 1.3 goles por partido en la liga, está en camino a alcanzar 49 si puede mantener ese nivel, lo que sería un logro notable. Ningún jugador en la máxima categoría de Inglaterra ha superado los 40 goles en liga en una sola temporada desde que el fallecido Jimmy Greaves lo hizo para el Chelsea, anotando 41 veces en 1960-61. El récord histórico de la liga en Inglaterra es de 60, establecido por la leyenda del Everton Dixie Dean, y ha permanecido casi un siglo desde 1927-28.
En todas las competiciones, la tasa de goles por partido de Haaland también es de 1.3. Con el City programado para jugar al menos 35 veces más en la Premier League, la Champions League, la FA Cup y la Carabao Cup - y quizás muchas más dado que se espera progresión en Europa y en las copas domésticas, Haaland podría superar los 60 goles en total para la temporada. Eso lo convertiría en su mejor temporada de una ilustre carrera hasta ahora y rivalizaría con los números que Messi y Ronaldo lograban en sus respectivos mejores momentos en Barcelona y Real Madrid. Messi superó los 40 goles en todas las competiciones durante 10 temporadas consecutivas entre 2009 y 2019, pero solo superó los 60 dos veces en su carrera. Ronaldo también encontró que 40 goles eran pan comido, pero de nuevo alcanzó 60 o más solo dos veces, subrayando el tipo de temporada de todos los tiempos que Haaland está emprendiendo si puede mantener este ritmo.
Partidos desafiantes por venir
Si Haaland continúa marcando goles libremente en las próximas semanas, ciertamente no se le puede acusar de inflar estadísticas contra equipos más débiles. El City se enfrentará al Borussia Dortmund, su antiguo club, en la Champions League el miércoles, antes de los choques subsecuentes de la Premier League con el Liverpool y el Newcastle United. Luego las cosas se vuelven un poco más sencillas con el Bayer Leverkusen en la Liga de Campeones y el Leeds United en la Premier League antes de que termine noviembre.
